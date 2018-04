Ljubljanski zapor – črna pika zaporskega sistema

Ljubljana – Čeprav se stanje v slovenskih zaporih, zaradi katerega je Slovenija že izplačevala odškodnine, izboljšuje, kar v poročilu za leto 2016 ugotavlja tudi Svet Evrope, pa je črna pika zaporskega sistema še naprej zapor v Ljubljani. Poleg prezasedenosti varuh človekovih pravic sicer ugotavlja še druge pomanjkljivosti, denimo pri oskrbi starejših zapornikov.



V slovenskih zaporih in prevzgojnem domu v Radečah, kjer je prostora za 1292 obsojencev oziroma varovancev, je trenutno 1339 ljudi, kar pomeni, da so zavodi zasedeni 101,2-odstotno. Lani je bila povprečna zasedenost vseh zavodov 100,5-odstotna. To je korak naprej, težave s prezasedenostjo, ki so jih poznali v preteklih letih, so se nekoliko zmanjšale. Leta 2014, recimo, je bilo povprečno število zaprtih oseb največje doslej – 1511. Od takrat njihovo število rahlo upada.