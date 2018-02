Makedonka umrla na mejnem prehodu Obrežje

Obrežje, Novo mesto – Danes dopoldan se je na mejnem prehodu Obrežje zgodila huda prometna nesreča, v kateri je potnica kljub oživljanju na kraju nesreče umrla.

Po prvih ugotovitvah policistov je 44-letni državljan Makedonije vozil osebni avtomobil znamke Audi, slovenskih registrskih oznak, v smeri proti Obrežju. Zaradi neprilagojene hitrosti je voznik kljub zaviranju v dolžini več kot 70 metrov silovito treščil v varovalno ograjo pred stebrom nadstreška mejnega prehoda na Obrežju. V vozilu so bili poleg voznika še trije potniki.

»Mejni policisti so poškodovanim udeležencem nemudoma priskočili na pomoč. S pomočjo defibrilatorja so več kot petnajst minut, vse do prihoda reševalcev, oživljali 58-letno žensko, državljanko Makedonije. Kljub takojšnji pomoči in trudu policistov in reševalcev je ženska zaradi hudih poškodb umrla,« je sporočila Alenka Drenik z novomeške policijske uprave. Ženska je sedela na zadnjem levem sedežu in med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom. Voznika in dva poškodovana potnika so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

Makedonska državljanka v avtu ni preživela silovitega trka v odbojno ograjo na mejnem prehodu Obrežje. Foto: PU Novo mesto

Policisti okoliščine še preiskujejo. O nesreči sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, ki se je udeležil ogleda.