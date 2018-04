Doping: Mariborčanoma grozi do 15 let zapora

Kriminalisti so pri izvajanju preiskave uporabljali tudi prikrite preiskovalne ukrepe navideznega odkupa in tajnega delovanja.

V. V.

Maribor - Mariborski kriminalisti so zaključili večmesečno zbiranje obvestil in odvzeli prostost dvema osumljencema, ki sta izvrševala kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog.

Osumljena državljana Slovenije, stara 36 in 52 let iz Maribora, sta bila pridržana in včeraj privedena k preiskovalnemu sodniku. Opravljeni so bili trije sklopi hišnih preiskav na območju Maribora in okolice.



21 kaznivih dejanj

Osumljenca sta kazniva dejanja izvrševala na območju Slovenije in Hrvaške. V času preiskovanja, od meseca septembra 2017 do aprila 2018, sta storila 21 kaznivih dejanj. V primeru obsodbe jima grozi do 15 let zapora.

Kriminalisti po besedah vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribordomnevajo, da je bil večji del prepovedanih snovi pridobljen na delovnem mestu enega od osumljencev. Ta je bil po neuradnih navedbah zdravstveni delavec na pljučnem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. »Četudi je zdravstveni delavec, je nenavadno, da ima pri sebi toliko takšnih zdravil,« je zapovedal vodja mariborskih kriminalistov. Dopušča sicer možnost, da so bile sporne snovi pridobljene še kje drugje.

S snovmi sta osumljena oskrbovala tako aktivne kot rekreativne športnike, večinoma atlete, ki so jih varnostni organi že naznanili protidopinški organizaciji. Imen Munda ni želel izdati. »Posamezni športniki, bodisi aktivni bodisi rekreativni, ali njihovi trenerji, so iskali opcijo za optimiranje svojih telesnih sposobnosti,« je pojasnil.



Prepovedana snov v obliki zdravila

Prepovedana snov v športu, ki je bila pri preiskavi identificirana in uporabljena, je darbepoetin v obliki zdravila Aranesp 500. Je na listi prepovednih snovi in postopkov 2018, ki ga izdaja Svetovna protidopinška agencija (WADA) in spada v skupino S2 med peptidne hormone, rastne dejavnike, sorodne snovi in posnemovalce, med Agoniste eritropoietinskih receptorjev, ki spadajo med Eritropoezo stimulirajoče agense, kar Mednarodna konvencija proti uporabi nedovoljenih snovi v športu, katere podpisnica je Slovenija opredeljuje kot prepovedano snov v športu.

Pri hišnih preiskavah so kriminalisti prav tako zasegli zdravila kot Dexamethason, ki vsebujejo nedovoljeno snov v športu deksametazon pa Aranesp 500, ki vsebuje darbepoetin, Apaurin, ki vsebuje diazepam, Morfin in Helex, ki vsebuje prepovedano drogo alprazolam.