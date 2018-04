Mati jeseniške deklice še na vrhovno sodišče

Kranj – Sanda Alibabić bo zaradi povzročitve številnih poškodb dveletni hčeri Arini, ki je junija predlanskim za posledicami teh umrla, v zaporu presedela 23 let, njen partner Mirzan Jakupi pa 21. Sodbo kranjskega okrožnega sodišča je namreč potrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani.



Visoki zaporni kazni sta dobila zaradi zanemarjanja dveletne Arine, v javnosti znane kot jeseniške deklice, in surovega ravnanja z njo, zaradi večkratnih povzročitev lahkih, hudih in zelo hudih telesnih poškodb ter za povzročitev posebno hudih poškodb, ki so pripeljale do smrti. Čeprav je tožilka za oba obtožena predlagala 21 let zapora, je sodnica Milena Turuk Alibabićevo kaznovala strožje, saj bi morala ukrepati kot mati. Zagovornika obtoženih Darja Roblek in Damijan Pavlin sta v pritožbah navedla več pomislekov o sodbi okrožne sodnice, vendar višjih sodnikov z argumenti nista prepričala. Kot je potrdila predsednica kranjskega okrožnega sodišča Janja Roblek, so ti »v celoti potrdili sodbo sodišča prve stopnje«.



Pravni standard o sostorilstvu pred vrhovnimi sodniki



Odvetnik Pavlin, za katerega je bilo zastopanje Jakupija »zelo zahtevno« odvetniško delo, je po prejemu sodbe dejal, da se bo o morebitni uporabi izrednega pravnega sredstva, to je zahtevi za varstvo zakonitosti, še odločil. Odločno pa vložitev izrednega pravnega sredstva napoveduje odvetnica Darja Roblek.



Pri tako visoki kazni je treba izčrpati vse možnosti presoje in dobiti pravni standard o sostorilstvu, je dejala Roblekova in napovedala nadaljevanje postopka na vrhovnem sodišču. Ves čas postopka je bil namreč v ospredju problem obtožbe in definicije »garantne dolžnosti skozi sostorilstvo«, je opozorila in dodala, da je sodne prakse z garantno dolžnostjo staršev ali oseb, ki so dolžne varovati otroke, malo. Zato bo treba ali oblikovati stališča ali morda celo spremeniti določbe kazenske zakonodaje, je poudarila. Odvetnica tako vztraja pri pomislekih, ki jih je izrazila že po razglasitvi prvostopenjske sodbe in nato s pritožbo na višje sodišče, in sicer, da sodišče ni nedvoumno ugotovilo, kateri od obsojencev je zagrešil katero od kaznivih dejanj in kateri je opustil dolžno ravnanje. Kako je lahko nekdo obtožen sostorilstva oziroma opustitve dolžnega ravnanja, če ga takrat ni bilo doma in je bil v službi, se sprašuje Roblekova, ki je opozorila, da gre za zahtevno pravniško vprašanje. Dejala je še, da so sodniki presojali na podlagi posledic dejanj, o teh so se izrekali tudi izvedenci.



Deček se v rejniški družini dobro razvija



Pravnomočna sodba je novo pravno dejstvo tudi za jeseniški center za socialno delo, ki je pred dobrim letom, ko je Sanda Alibabić rodila dečka, katerega oče je Mirzan Jakupi, otroka odvzela materi in ga oddala v rejniško družino. Kot pravi direktorica centra Anita Bregar, je šele pravnomočna sodba osnova za nadaljnje postopke za morebitni odvzem roditeljskih pravic. CSD je eden od možnih predlagateljev ukrepa, je pojasnila in dodala, da o tem ne odloča center, ampak sodišče. Zdaj leto dni star deček se v rejniški družini dobro razvija in je zdrav, je še povedala Bregarjeva.



Jakupi je že na Dobu, saj je izkoristil možnost predhodnega nastopa zaporne kazni, je pojasnila Janja Roblek, medtem ko bo Alibabićeva po pravnomočnosti sodbe premeščena iz pripora v zaporni oddelek zapora za ženske na Igu. Jakupija so namreč v priporu na Povšetovi v Ljubljani sopriporniki pretepli, zato so ga izolirali, je povedala Roblekova, medtem ko si je Alibabićeva v priporu sobo delila z ukrajinsko pripornico in ni bila izpostavljena nasilju sopripornic.



Za preprečitev tovrstnega nasilja zapornikom lahko zagotovijo varnost s tem, da gredo na sprehod sami, so sami v sobi in podobno. Znano je namreč, da so v zaporniški hierarhiji obsojeni zaradi zlorabe otrok ali nasilja nad najmlajšimi na najnižji ravni.