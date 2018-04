Med begom pred policijo trčil v vozilo

Voznik je med begom pred policijo čelno trčil in poškodoval drugo vozilo, a se ni ustavil. Izsledili so ga 20 minut kasneje.

A. S. H., STA

Kranj - Kranjski policisti so opolnoči na območju Stražišča v nadzoru prometa ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki je vožnjo kjub opozorilom nadaljeval. Med begom pred policijo je voznik čelno trčil in poškodoval drugo vozilo, a se ni ustavil. Policisti so voznika, za katerega sumijo, da je vozil pod vplivom drog, izsledili slabih 20 minut kasneje.

Omenjeni voznik je najprej, namesto da bi se pred policistoma ustavil, vožnjo pospešil in se začel naglo oddaljevati od mesta kontrole. Policista sta voznika s službenim vozilom hitro dohitela in ga ponovno poskušala varno ustaviti. Voznik ju ni upošteval, ampak je nadaljeval z nevarno ter predrzno vožnjo po ulicah Stražišča. Zaradi varnosti sta policista intenzivnost sledenja takrat zmanjšala, bežeči voznik pa se je zato lahko nekoliko oddaljil od patrulje, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Na poti njegove vožnje sta policista v nadaljevanju naletela na prometno nesrečo z gmotno škodo, ki jo je s čelnim trčenjem povzročil omenjeni voznik in s kraja pobegnil s poškodovanim vozilom.

Na podlagi zbranih podatkov so policisti voznika izsledili slabih 20 minut po nesreči. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal negativen rezultat, podan pa je sum, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog.

Policisti so mu zato odredili strokovni pregled in mu odvzeli vozniško dovoljenje, obravnavajo pa ga zaradi suma kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, so še zapisali na policiji.