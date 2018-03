Sviz za nedoločen čas prestavil nadaljevanje splošne stavke

Sviz je pozval politične stranke, naj predvolilni čas izkoristijo za kritično in resno razpravo o pomenu vzgoje in izobraževanja.

L. Z., STA

Ljubljana/Zreče - Glavni stavkovni odbor Sindikata izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) bo vztrajal, da se delo v vzgoji in izobraževanju plača enako kot primerljivo delo v drugih delih javnega sektorja. A bo upoštevaje aktualno politično dogajanje v državi za 17. aprila napovedano nadaljevanje splošne stavke prestavil za nedoločen čas.



Poziv strankam

Kot so sporočili po izredni seji odbora, bo Sviz v luči bližajočih se volitev pozval politične stranke, naj predvolilni čas izkoristijo za kritično, resno, strukturirano razpravo o pomenu vzgoje in izobraževanja ter vlogi, ki jo imata pri zagotavljanju socialne države in bolj kakovostnega življenja. Hkrati bo sindikat od njih zahteval, naj se jasno opredelijo do neustreznega vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela in se izrečejo tudi o statusu učitelja razrednika.

Stavkovni odbor je »pretresel dogajanje« na zadnji dan pogajanj z vlado, ko so po navedbah sindikata dosegli soglasje o ključnih stavkovnih zahtevah, a je glavna vladna pogajalka Lilijana Kozlovič zatem že dogovorjeni podpis usklajenega čistopisa dogovora med vodjema obeh pogajalskih skupin zavrnila.

Strinjali so se tudi, da je Svizova pogajalska skupina z vodjo Branimirjem Štrukljem na pogajanjih delovala v skladu z mandatom glavnega stavkovnega odbora in je v pogajanjih uveljavila vse stavkovne zahteve sindikata.



Ostro obsodili sprevračanje dejstev

Člani stavkovnega odbora so ob tem ostro obsodili sprevračanje dejstev in poskuse prelaganja odgovornosti za propad pogajanj na Sviz, saj so trditve, da je sindikat vztrajal pri višjih zahtevah, kot so bile dogovorjene pri predsedniku vlade, povsem neresnične.

Zanikali so tudi nesprejemljivo trditev premierja, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja, da so pogajanja propadla zato, ker je Sviz »za osnovnošolske in srednješolske učitelje zahteval tako zvišanje, da bi bili plačani bolje od zdravnikov in univerzitetnih profesorjev«. »Izmišljotine in manipulacije« Cerarja glavni stavkovni odbor razume kot poskus demonizacije Sviza, ki naj bi članstvo odvrnil od sindikata, so še zapisali.