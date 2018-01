Močna eksplozija plina zrušila polovico hiše

Kranj – Nekaj minut pred osmo uro zjutraj je v hiši na Dolenčevi poti na Mlaki po ugotovitvah policistov eksplodiral plin, ki je porušil polovico stanovanjske hiše. Kot je za Delo povedal sosed Boris Kopač, je najprej zagrmelo – »močneje kot je grmelo topovsko streljanje v vojski«, zatresla so se okna na hiši.

Takoj je na pomoč poklical gasilce in s sosedom stekel proti sosednji hiši nudit pomoč, saj sta vedela, da je gospa doma, je razložil Boris Kopač. Hotela sta ji pomagati, vendar je bila zasuta in do nje nista mogla.

Gasilci, ki so na kraj dogodka prihiteli v nekaj minutah, so nato kar 45 minut porabili, da so žensko, ki jo je že zalivala voda, rešili iz ruševin. Reševanje je bilo po besedah vodje gasilske intervencije Andraža Šifrerja iz GRS Kranj tehnično zelo zahtevno, saj je bila hiša po eksploziji močno poškodovana.

Pri reševanju so uporabili dvižne blazine, motorne žage in hidravlično orodje, saj so morali po lociranju ujete osebe v ruševini odstranjevati material in hkrati varovati in izkopavati ujeto osebo. Preglavice je gasilcem povzročala tudi voda oziroma pretrgan vodovod, ki je med intervencijo zalival objekt in ogrožal poškodovano žensko, je dejal Šifrer, ki je pojasnil, da so tudi poklicni gasilci v dva kilometra oddaljenem gasilskem domu slišali močan pok, kmalu zatem so jih po telefonu tudi že obvestili o nesreči. Poleg poklicnih gasilcev so posredovali še prostovoljni gasilci iz okoliških društev, skupaj 27 gasilcev in 12 gasilskih vozil.

Telesno poškodovano starejšo žensko so odpeljali na zdravljenje v ljubljanski UKC in menda ni v smrtni nevarnosti. Policisti so evakuirali nekaj prebivalcev iz sosednjih hiš, zaprli odsek glavne ceste, na kraj nesreče so prišli tudi kinologi s psi za iskanje oseb v ruševinah. Polovica hiše se je podrla, poškodovani so bili tudi nekateri sosednji objekti. Vzrok eksplozije in natančno oceno škode bodo še ugotavljali.

Kot so sporočili z Mestne občine Kranj, bodo stanovalkama hiše, kjer je nastala eksplozija, po potrebi, če se ne bosta dogovorili za začasno bivanje pri sorodnikih, uredila bivanje v občinskem stanovanju.