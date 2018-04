Na Bledu zagorelo stanovanje

Be. B., STA

Bled - Na Alpski cesti na Bledu je danes zjutraj okoli 6. ure zagorelo stanovanje. Po podatkih RS za zaščito in reševanje je zagorelo v pritličju stanovanjskega bloka.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so iz objekta evakuirali več oseb, iz stanovanja so rešili tri osebe, po prvih podatkih pa ni bil poškodovan nihče od stanovalcev. Požar je že pogašen, nevarnosti za ljudi in okolico pa ni.

Po neuradnih informacijah je požar zanetila prižgana cigareta v stanovanju.

Aktivnosti na kraju dogodka sicer še potekajo.