Na Blejskem jezeru potonila pletnja z več potniki

Vseh deset potnikov so po nesreči prepeljali na breg, potapljači pa so nato pregledali, ali je v vodi ostal še kdo.

Bled – Kljub slabemu vremenu je skupina, ki so jo sestavljali turisti iz Južne Koreje in njihova vodnica iz Nizozemske, želela s pletnjo z Mlina na Blejski otok, a jim je pot prekrižala nesreča, ki se je zgodila med izplutjem pletnje. Eden od turistov je namreč padel v vodo, kar je na plovilu povzročilo zmedo, pletnja pa se je nato prevrnila, je sporočil Bojan Kos, tiskovni predstavnik kranjske policijske uprave.

V vodo, ki je tamkaj globoka poltretji meter, je skupaj padlo deset turistov. V vodi, ki ima dobre štiri stopinje Celzija, so bili le kratek čas. Po hitri intervenciji oseb, ki so bile takrat blizu, in interventnih služb skupaj s potapljači in psihologom, ki pomaga ob množičnih nesrečah, so tri turiste odpeljali na zdravniški pregled, vendar nihče ni bil življenjsko ogrožen.

Turisti so se preoblekli in posušili v bližnjem gostinskem lokalu, kjer so policistom tudi pojasnili okoliščine nesreče. Kot so ugotovili policisti, pletnjar ni bil pod vplivom alkohola. Pletnja se pri tem ni potopila na dno jezera, ampak le do vodne gladine.

Kmalu po nesreči so pletnjo, ki je pri tem ostala brez strehe, s traktorjem potegnili iz vode. Kraj nesreče si je ogledal tudi župan Bleda Janez Fajfar, ki se je spraševal, zakaj so turisti kljub slabemu vremenu sploh hoteli na otok.