Na Idrijskem pred hišo v snegu našli dve mrtvi osebi

50-letno žensko in 80-letnega moškega so našli v vasi Govejk. Smrt obeh domnevno ni posledica kaznivega dejanja.

Š. J., STA

Idrija – V neposredni bližini ene od stanovanjskih hiš v širši okolici Idrije so v soboto popoldne našli dve osebi, ležeči v snegu, ki nista kazali znakov življenja, so potrdili na Policijski upravi (PU) Nova Gorica. Lokalni portal Idrija.com je poročal, da se je to zgodilo v vasi Govejk.

Drugih podrobnosti policija ne razkriva, saj kriminalistična policija še preverja okoliščine smrti obeh oseb.

Tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik je povedal, da so v identifikacijskem postopku ugotovili, da sta bila v snegu 50-letna ženska in 80-letni moški. Smrt obeh domnevno ni posledica kaznivega dejanja.

Zdravnik iz idrijskega zdravstvenega doma, ki je prišel na kraj dogodka, je za pokojna odredil sanitarno obdukcijo na pristojnem Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

O dogodku je policija obvestila tudi pristojnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in novogoriško okrožno državno tožilstvo.