Na Kaninu 200 smučarjev obviselo v zraku

V. V.

Na Kaninu se je ob 11.15 uri pokvarila štirisedežnice Prevala, ki povezuje slovensko in italijansko stran smučišča. Na njej je bilo več kot 200 smučarjev, ki so na žičnici bingljali do okoli 13. ure, ko so zagnali pomožni motor.



Po poročanju Slovenskih novic je po podatkih PU Nova Gorica prišlo do napake na električni napeljavi oziroma kratkega stika.

Marijan Skornišek, v. d. direktorja Javni zavod sončni Kanin, je za Slovenske novice povedal, da je na sedežnici ostalo ujetih 232 potnikov; 36 ljudi so rešili z lestvami, 16 s klasično vrvno tehniko, ostale pa so rešili, ko so se zagnali pomožni motorji in so jih pripeljali na vrh sedežnice. Nekaj čez 13. uro, so bili iz žičnice rečeni vsi smučarji.

Na spodnji postaji so smučarjem dali karte za en obisk na Kaninu, če pa so želeli, so jim vrnili denar, še poročajo Slovenske novice.