Na obisku pri znancu zabodel gosta

Brežice – Na okrožnem sodišču se razpleta zgodba izpred natanko dveh let, ko je prišlo v stanovanju Ivice Ljubića na Gubčevi ulici v Brežicah do nenavadnega obračuna. Vedran Veršec in njegov oče Peter, ki je živel v istem bloku, sta nepovabljena vstopila v Ljubićevo stanovanje, kjer je Vedran dvakrat zabodel Ljubićevega prijatelja Matijo Molana.



Ker Veršec trdi, da se je le branil, bo zdaj sodni postopek pokazal, kaj se je pravzaprav dogajalo tistega večera. Vse kaže, da je bilo več oseb, ki so sodelovale v obračunu, močno vinjenih: ena zaradi vinjenosti ni mogla hoditi, ena je urinirala po sebi, oškodovani pa naj bi bil v kritičnem času pod vplivom alkohola in drugih substanc, ki naj bi privedle celo do akutne zastrupitve.