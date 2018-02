Na sojenju Bajdetu zaslišali več kot 40 prič

Celje – Že osemnajsti narok v ponovljenem sojenju Romeu Bajdetu, ki mu tožilstvo očita umor Lidije Škratek iz ljubosumja, še ni nakazal, kdaj naj bi se sodni proces vendarle končal. Obdobje, ko sme obtoženi biti v priporu, se sicer izteče 22. marca. So pa danes na sodišču pričale zadnje priče, skupno je bilo vseh več kot štirideset.



Socialna delavka Teja Palir Čujež, ki dela v slovenjgraški varni hiši, je na celjskem okrožnem sodišču dopoldne pripovedovala, da je bila Lidija Škratek ob prihodu v varno hišo maja 2015, torej nekaj mesecev pred umorom, zelo zmedena: »Težko smo opravili uvodne pogovore in uredili dokumente. Bila je žalostna, trepetala je. Kasneje se je umirila, ampak imela sem občutek, da je ves čas v stiski. Ni se mogla osredotočiti, zgubila je nit, ko je govorila.« Dejala je še, da je Škratkova ob prihodu povedala, da Bajde nad njo izvaja psihično nasilje: »Da je obseden z njo, da jo nadzoruje, da ji je grozil, da jo bo vrgel čez balkon, da ji sledi.«



Iz varne hiše k nasilnežu na obisk



Socialne delavke so med njenim bivanjem v varni hiši ugotovile, da se vrača v stanovanje, kjer je lahko prišla v stik z Bajdetom, zaradi katerega se je zatekla v varno hišo. Obtoženi celo trdi, da jo je on vozil v varno hišo, vendar o tem Palir Čuježeva ni vedela ničesar. Je pa povedala, da so prav zaradi Bajdeta postale pozorne na njeno obnašanje: »Poklical je v varno hišo v Celju in vprašal, kakšna varna hiša smo, če hodi Lidija k njemu.« Škratkovo so opozorile na problem, da hodi v stanovanje, odsvetovale so ji tudi, da bi še naprej delala v lokalu v Velenju: »Ampak ona je vztrajala, češ da mora plačati dolgove.« Prav Palir Čuježevi je po eni od nočnih izmen povedala, da jo je ob koncu dela pred lokalom pričakal Bajde, ji vzel torbico, jo vlekel za majico in jo udaril po glavi. Dva dni kasneje je socialna delavka videla podplutbe in ji svetovala, naj pokliče policijo, to je storila tudi sama.



Iz varne hiše je Škratkova odšla konec junija. Socialnim delavkam je rekla, da gre isti dan Bajde delat v Nemčijo. Obtoženi je na sodišču ob teh besedah le močno zmajal z glavo.



»Nepravilno se je odločil«



Dva meseca pred tistim, ko je Romeo Bajde Lidijo Škratek na poti s koncerta v Velenju zadavil, je par najel gostilno v Gaberkah. Lastnik Anton Plazl nobenega od njiju ni poznal: »Zdela sta se mi v redu, prišla sta s sinovoma. Romeo je rekel, da dela v Avstriji in da bi za ženo rad, da bi nekaj delala. Ko pa je ona sama delala, so se pojavile težave. Začela ga je sračkati z enim Mikekom. Poznam ga že od malega.«



Da je imela Lidija očitno novega partnerja, je Plazl sam opazil in skušal zadevo rešiti: »Mikeku sem naredil pridigo, da ima Lidija partnerja in otroke. Pa mi je rekel, da je osamljena. Potem se pa nisem več vtikal.« Sodeč po Plazlovih besedah je Bajde očitno tudi sam opazil, kaj se dogaja: »Romeo me je večkrat klical, ali je Mikekov avto pred gostilno. Pa sem mu povedal, da je. Mikek je bil stalno tam. Bil je preveč prisoten in preveč posiljen. Ampak za tako stvar morata biti dva!« Pričanje je sklenil z besedami, da mu je Bajdeta žal: »Ni slab človek. V nepravilnem trenutku se je nepravilno odločil. Tega ne bi smel narediti.«



Sodni senat, ki mu predseduje Zoran Lenovšek, je zavrnil dokazne predloge, ki jih je obramba podala že na predobravnavnem naroku. Bajdetova zagovornica Maksimilijana Kincl Mlakar pa je vnovič zahtevala postavitev novih izvedencev psihiatrične in psihološke stroke, saj naj izvedenca v tem postopku ne bi bila povsem jasna. Senat bo o tem odločil do ponedeljka.