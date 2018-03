Na tretjem sojenju že spet prvi zagovor

Celje – Ker je vrhovno sodišče lani septembra razveljavilo tudi drugo obsodbo Mirka Krašovca, se je februarja začela in včeraj nadaljevala tretja izvedba sojenja Mirku Krašovcu, upokojenemu ekonomu mariborske nadškofije. Včeraj sta bila na vrsti poslušanje in branje Krašovčevega zagovora s prvega zagovora leta 2013.



Medtem so vsi drugi, ki so bili vpleteni v domnevno oškodovanje sredstev Evropske unije za obnovo dvorca Betnava v višini 1,772 milijona evrov, priznali krivdo ter se pogodili za kazen. Ne pa tudi Mirko Krašovec. Ta odgovornost za napeljevanje k poslovni goljufiji vztrajno zavrača tudi pred novim tričlanskim senatom, ki mu predseduje sodnica Cvetka Posilovič. Državna tožilka s specializiranega oddelka državnega tožilstva Renata Vodnjov, ki je obtožnico nasledila od tožilca Stanislava Pintarja, pa vztraja pri obtožnici iz leta 2012, ki je bila nato še dvakrat spremenjena. Krašovca napeljevanje k poslovni goljufiji bremeni za jesen leta 2009.



Kakor je znano, je Nadškofija Maribor omenjeni denar že zdavnaj vrnila, Krašovec je bil na ponovljenem prejšnjem sojenju obsojen na tri leta zaporne kazni, jih že prestajal, po odločitvi vrhovnega sodišča, da je treba še tretjič ponoviti sojenje, pa je bil lani odpuščen iz Rogoze.



Krašovec naj bi kaznivo dejanje zagrešil, ko je direktorico podjetja Betnava Dragico Marinič in svojega pomočnika v škofijski gospodarski upravi nagovoril, da sta s potvorjenimi gradbenimi situacijami od ministrstva za gospodarstvo pridobila skoraj 1,8 milijona evrov. To naj bi storil z razlago, da direktorat za turizem pri ministrstvu za gospodarstvo v začasne situacije do konca septembra 2009 dovoli vključiti tudi uskladiščeni material za obnovo dvorca.



Priče zmanjšale svojo odgovornost?



»Vrhovno sodišče je poudarilo, da obtožnici manjka utemeljenost suma,« pravi Krašovčev zagovornik Velimir Cugmas. Krašovec pa že pet let poudarja, da so vpleteni ob priznanju krivde pričali tako, da so zmanjšali svojo odgovornost, z direktorata za turizem pa ni bil nikoli nihče obravnavan, čeprav so želeli, da dvorec Betnava v letu 2009 porabi več odobrenih sredstev, tudi tista, predvidena za financiranje v letu 2010.



Sodnica Posilovičeva je že prejšnji mesec na začetku tretjega sojenja dejala, da je naloga senata, da po navodilih vrhovnega sodišča odpravi pomanjkljivosti s prejšnjega sojenja, ne gre pa za takšne pomanjkljivosti, da obtožnica ne bi bila dopustna.



Včeraj se je tretje sojenje vrnilo nazaj k prvemu. Senat je poslušal tonski posnetek Krašovčevega zagovora iz leta 2013. V njem je s sklicevanjem na dokumentacijo v sodnem spisu pojasnjeval, da v inkriminiranem času, torej septembra 2009, v zvezi z družbo Betnava in investicijo v revitalizacijo dvorca, ni več imel nobenih pooblastil ali nalog. Septembra 2009 je družbo in investicijo že prevzel velenjski Vegrad, na sestankih o nadaljevanju investicije in črpanju evropskih sredstev pa Krašovec ni bil več navzoč. Za nadškofijo je moral samo še spremljati, ali so posli preneseni na Vegrad, ki je postal lastnik Betnave in je izplačal prejšnje lastnike.