Na Viču vlomili v bencinski servis

Neznana storilca sta odnesla več loterijskih listkov in denar.

Pi. K., STA

Ljubljana - Ljubljanski policisti so bili danes okoli 3. ure obveščeni o vlomu v bencinski servis na območju Viča. Neznana storilca sta se pripeljala s sivim vozilom Renault clio, vlomila skozi drsna vhodna vrata ter odnesla več loterijskih listkov in denar, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Po doslej zbranih podatkih sta bila moška suhe postave, visoka med 170 in 180 centimetri. Prvi je bil oblečen v temno jakno s kapuco, svetle hlače, na roki je imel bele delavske rokavice, obute pa športne copate znamke adidas z modrimi vezalkami. Drugi storilec je bil oblečen v sivo bundo s kapuco in črne hlače, na roki je imel rdeče rokavice, obute pa športne copate z belim podplatom.

Vse, ki bi karkoli vedeli o vlomu, policisti naprošajo, naj pokličejo na številko 113 ali na anonimno telefonsko številko 080 1200.