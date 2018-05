Namesto konoplje prodala štruco kruha

Krško – Mladostniško neslano šalo, kot sta jo v hramu pravice imenovala A. B. in K. R., je tožilstvo označilo za rop, sodišče pa obsodilo mladeniča na pogojni­ zaporni in denarni kazni. Oropani M. H. se bo znašel na sodišču kot obtoženi ­zaradi prepovedanega ­prometa z drogo.



A. B. in K. R. sta se znašla na sodišču zaradi ropa. Soobtoženi v zadevi je oškodovanec M. H., ki mu bodo zaradi vpletenosti v zadevo sodili zaradi prometa s prepovedanimi drogami. Tokrat ga ni bilo na sodišče, saj je njegov delodajalec poslal opravičilo o njegovi službeni zadržanosti.



Obtožena mladeniča sta poklicala­ M. H., češ da imata zanj konopljo. Dobili so se na neobljudenem kraju, plačal je štiri tisočake, za nameček naj bi eden od mladeničev poškropil odkupovalca s solzivcem. Tako lahko na kratko povzamemo obtožnico.



Priznala in se pokesala



Obtožena mladeniča, ki še nista bila obsojena, sta s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde, povedala, da se nihče od njiju ni okoristil s tem denarjem, in dodala, da jima je žal, da se je to zgodilo tako rekoč iz heca oziroma zaradi spleta okoliščin.



Šele podrobnejša raziskava dogodka je razkrila zanimivo zgodbo, o kateri na sodišču niso govorili, saj je bil že pred tem sklenjen sporazum o priznanju krivde. Pokazalo se je, da sta A. B. in K. R. izvedela, da M. H., ki odkupuje drogo, ne poravnava redno računov in je menda dobaviteljem dolžan precejšnje vsote. Zato sta sklenila, da bosta ta denar dobila nazaj. V Hoferju sta kupila štruco kruha, po telefonu poklicala M. H., ki ga nista poznala, in mu ponudila v odkup kilogram »trave«. M. H. je prišel na dogovorjeni kraj, dala sta mu zavitek, vzela štiri tisočake in se hotela odpeljati. Ko je šel M. H. proti avtomobilu in otipaval paket, je očitno nekaj posumil. Obrnil se je, eden od mladeničev pa je skozi avtomobilsko okno razpršil proti njemu solzivec. Prodajalca sta se odpeljala, M. H. pa je, ko je spoznal, da so mu namesto droge podtaknili kruh, odšel na policijo prijavit neznanca, ki sta mu odnesla 4000 evrov. Seveda policistom ni smel razlagati o konoplji, jim je pa natvezil, da se je s fantoma dobil zaradi nakupa avtomobila in da sta ga opeharila ter odpeljala avto in denar. Policisti so šli v akcijo, našli osumljenca in štiri tisočake. Resnica je prišla na dan in vsi trije so se znašli na sodišču.



Po kazenskem še pravdni postopek



Sodišču ni bilo do heca, kot sta dejanje označila roparja, in je mladeniča zaradi ropa v sostorilstvu obsodilo na pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let in šestih mesecev. Eden je dobil eno leto, drugi pa eno leto in dva meseca zapora. Prvi mora plačati še 1700 evrov stranske denarne kazni, drugi pa 2000 evrov, poravnati morata tudi stroške postopka in sodno takso.



Pogojno obsojena mladeniča sta povedala, da sta tretjemu soobtoženemu že plačala 1000 evrov, izročila sta mu jih v Krškem, kamor je prišel s pajdašema. M. H. sicer zahteva nazaj vseh 4000 evrov, kar bo verjetno poskusil doseči po sodni poti, saj ga je okrožna sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek s premoženjskopravnim zahtevkom napotila na pravdo. Medtem je Marija Vrisk, zagovornica enega od roparjev, navedla, da je to bil prepovedan pravni posel, zato premoženjskopravni zahtevek ni utemeljen.