Napadalec je z nožem zamahnil dvakrat

Ljubljana – »V bistvu so bili Romi vedno spoštljivi do mene,« je med včerajšnjim pričanjem na ljubljanskem okrožnem sodišču dejal Sašo Petek, eden najuspešnejših bodibilderjev pri nas, ki ga je Martin Brezar oktobra lani z nožem zabodel na terasi okrepčevalnice Osterman v Kočevju.



Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je včeraj začela glavna obravnava, na kateri sodijo Martinu Brezarju, znanemu tudi pod imenom Marko, ki je domnevno 1. oktobra lani zabodel Saša Petka. Tožilstvo obtoženemu očita, da je petnajst minut pred eno uro zjutraj z nožem, dolgim devet oziroma deset centimetrov, v predel trebuha zabodel Petka, ki je bil zaradi poškodb in izgube krvi v nevarnosti, da umre. Tožilstvo Brezarju očita kaznivo dejanje poskusa uboja, za kar je zagrožena kazen zapora od pet do 15 let.



Zgodba pa se je začela zapletati nekaj prej, verjetno okoli polnoči, ko sta v okrepčevalnico Osterman, kjer je zaključena družba praznovala zaprtje lokala, prišel Martin Brezar s kolegom, prav tako pripadnikom romske skupnosti. »Od kod pa tebi take mišice? Če bi te jaz udaril, bi že videl! Kaj pa misliš, da si? Bom vzel buciko, da te bom predrl,« je nekaj stavkov, s katerimi se je Martin Brezar lotil Saše Petka. To naj bi, je razložil David Ž., trajalo kakšnih pet minut, pri tem pa ni bilo odrivanja. »Le Marko je nekaj krilil z rokami.«



Sašo Petek je menda Martina Brezarja petkrat prosil, da naj da mir, potem pa ga je potisnil čez vrata lokala. Potem se je vrnil v lokal, kjer je lastnik lokala dejal, da je zabave, ki se je začela že v popoldanskih urah, konec. Pijačo je spil do konca in šel iz okrepčevalnice, kjer pa so ga napadli: ne ve točno, s katere strani je priletelo, vendar ga je udarec v glavo zbil na tla, sledila pa je tudi brca v glavo. David Ž., ki je šel iz lokala za njim, mu je takoj pomagal vstati, potem pa je Sašo Petek videl le nevarnost, ki se mu je bližala: »Videl sem Brezarjeve oči in kako je z nožem šel proti meni.« Da bi ujel nož oziroma njegovo roko, je tudi on stopil proti napadalcu, saj je ob pogledu na nož začutil strah oziroma veliko nevarnost.



Potem, se spominja oškodovanec, je Martin Brezar dvakrat zamahnil. Prvič ga je verjetno porezal po rami, drugič ga je zabodel v trebuh. Napadalec je potem odvrgel nož in izginil, on pa se je prijel za trebuh, kjer je bila – so ugotovili kasneje – deset do petnajst centimetrov globoka rana, dolga več kot deset centimetrov. Ranjeni takrat ni čutil bolečine, čutil je le, kako se je ulila kri. Prijatelju je rekel: »David, David, zaštihan sem.« Opotekel se je proti ograji in se nanjo naslonil.



Reševalcev niso poklicali, ker je imel David Ž. avto parkiran na parkirišču lokala, kar je le nekaj metrov stran. Eno od deklet, ki so bile na zabavi, je zadolžil za vožnjo, sam pa je Sašu držal rano, da so se odpeljali na kočevsko urgenco. Tam so morali najprej pomiriti mamo Saša Petka, ki dela tam, potem pa so počakali na rešilca, ki je poškodovanca odpeljal v Ljubljano. Rešila ga je le hitra intervencija. »Morda sem videti v redu, a takega življenja nisem vajen,« je dejal Sašo Petek med preiskavo, ko je bil še mnenja, da je njegova tekmovalna kariera – med drugim je bil državni, evropski in svetovni prvak – zaključena. Zdaj, je razložil na sodišču, pa znova trenira kot začetnik, zaradi dogodka pa ima še vedno težave s fizičnim in psihičnim zdravjem.



Da pa je zgodba o tem, kaj se je dogajalo 1. oktobra lani, morda drugačna, poskuša dokazati obramba Martina Brezarja. Brezarjev zagovornik odvetnik Miha Kunič je med spraševanjem Saše Petka izpostavil, da so v njegovi krvi poleg alkohola našli tudi pet prepovedanih drog, med drugim kokain in ekstazi. To, je razložil Sašo Petek, je zaužil večer pred dogodkom na, kot je dejal, »intimnem dogodku«. Ni pa, je razložil na sodišču, nikoli jemal amfetaminov za povečanje mišične mase. Prav tako pa do nesrečnega dogodka ni nikoli imel težav z Romi in tudi z Martinom Brezarjem ne.