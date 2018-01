Neuradno: Obsežne kriminalistične preiskave finančnih goljufij

Š. J.

Ljubljana − Po Sloveniji potekajo obsežne kriminalistične preiskave slovenskih, mednarodnih in kitajskih preiskovalcev, ki so pod drobnogled vzeli klicne centre za finančne goljufije, je poročal prvi program Radia Slovenija.

V preiskavah sodelujejo državno tožilstvo, policija, Interpol, Evropol in partnerske države. V klicnih centrih za finančne goljufije menda delujejo predvsem kitajski državljani.

Generalna policijska uprava je za radio potrdila, da so pridržali osem osumljencev trgovine z ljudmi. Aretirali so menda 36 tujih državljanov.

Po doslej znanih neuradnih informacijah v Sloveniji domnevno deluje sedem ali osem tajvanskih telefonskih centrov za finančne goljufije, v njih pa delajo ilegalci, ki so jih kriminalne združbe držale v šahu in jih izsiljevale.

V Mariboru je bil eden izmed centrov v garaži, ki je pred časom zgorela, največji center pa je menda v Ljubljani pri Dolgem mostu, še poroča radio.

Po poročanju spletnega portala RTVSLO je podobne akcije, kot so tedaj poročali nekateri tuji mediji, konec leta 2016 izvedla španska policija, ki je odkrila 13 nezakonitih klicnih centrov v okolici Madrida, Barcelone in Alicanteja ter aretirala več kot 200 oseb kitajskega rodu.

Španska policija je ob tem pojasnila, da so iz omenjenih klicnih centrov prevaranti klicali na Kitajsko in so se med drugim predstavljali kot policisti, ki preiskujejo prevare. Svoje žrtve so poskušali prepričati, naj svoj denar prenakažejo na njihove »varne« račune.

Ogoljufali so menda nekaj tisoč kitajskih državljanov za več kot 16 milijonov evrov, še poroča MMC.