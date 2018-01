Nevarna domača pirotehnika

Ljubljana - Nekaj minut po vstopu v novo leto se je v Ojstriški vsi, na območju Policijske postaje Žalec, 28-letni domačin hudo poškodoval z doma narejenim pirotehničnim izdelkom. Ta mu je poškodoval obraz. Reševalci so imeli tudi sicer na silvestrsko noč precej dela.

Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, je sporočila, da se je nesreča zgodila, ko je 20-letni moški na travniku prižgal doma narejen pirotehnični izdelek. Ta je ob prižigu eksplodiral in močno poškodoval 28-letnega domačina, ki je stal v neposredni bližini. »Eksplozija mu je izjemno hudo poškodovala obraz,« je sporočila Trbulinova in dodala, da bodo 20-letnega moškega žalski policisti kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Na interni kliniki UKC Ljubljana so v silvestrski noči sprejeli 26 bolnikov, od tega le dva zaradi alkoholnega opoja. V urgentnem kirurškem bloku so od nedelje zjutraj do ponedeljka oskrbeli 153 poškodovancev, 21 od teh so hospitalizirali. Dežurne ekipe so oskrbele tudi dva pacienta, ki sta se poškodovala s pirotehničnimi sredstvi, štiri poškodovane v pretepu, enega z vbodno rano in tri poškodovane v prometni nesreči. Dispečerska služba reševalne postaje UKC Ljubljana je od 19. do 7. ure obravnavala 54 intervencij, kar je precej manj kot lani.

Več dela z opitimi pacienti so imeli na žalost na pediatrični kliniki. Tam so dežurni zdravniki v 24 urah v sprejemni ambulanti obravnavali 20 otrok, od katerih so jih 11 tudi sprejeli na pediatrično kliniko. Šest otrok je bilo obravnavanih zaradi akutnega alkoholnega opoja in jemanja mamil. Najvišja izmerjena vrednost etanola v krvi je bila 1,8 promila.

Nekaj dela so imeli tudi policisti, ki so v silvestrski noči posredovali zaradi prometnih nesreč, vlomov ter kršitev javnega reda in miru. Največ teh je bilo povezanih z uporabo pirotehničnih sredstev. Nekaj ljudi so tudi pridržali. Silvestrovanje na prostem v Ljubljani, kjer naj bi se zbralo do okrog 100.000 ljudi, je po podatkih Policijske uprave Ljubljana potekalo mirno.

Ljubljanski policisti so prejeli več prijav kršitev javnega reda. Največ jih je bilo povezanih z rabo pirotehnike na javnem kraju. Večinoma je šlo za motečo, pretirano in nepravilno uporabo petard in raket. Posredovali so 18-krat na javnem kraju in sedemkrat v zasebnem prostoru ter pridržali dve osebi.

Mariborski policisti so obravnavali 17 kaznivih dejanj, največ je bilo tatvin. Ogledali so si tudi prizorišča šestih požarov, katerih vzrok je bil po podatkih mariborske policijske uprave v večini primerov nepravilna uporaba pirotehnike. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mariborski policisti morali posredovati 22-krat. Tri kršitelje so pridržali zaradi nevarnosti nadaljevanja oziroma ponovitve prekrška.