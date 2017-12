Nevarno vozil, ni pa grozil policistoma

Še preden je tričlanski senat pod predsedstvom okrožnega sodnika Martina Jančarja rekel zadnjo, je bilo že jasno, da zloglasni Stephen Casiraghi ne bo šel nazaj za zapahe za dobrih pet let. Tožilstvo je namreč med kazenskim postopkom modificiralo obtožnico in črtalo eno kaznivo preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Da mu tega ne gre več očitati, je bilo razvidno tudi iz pričanja Klemna Jurjevčiča, pomočnika komandirja na Policijski postaji Ljubljana Center, ki ob policijskem pregonu obtoženega sicer ni bil navzoč, je pa kot pristojen za ocenjevanje zakonitosti in strokovnosti uporabljenih policijskih ukrepov preveril ravnanja podrejenih tistega dne. V obtožnici je namreč sprva pisalo, da sta se morala policista, da bi preprečila trčenje, z vozilom umakniti, izkazalo pa se je, da je bilo njuno ravnanje ob ustavljanju bežečega Casiraghija pravzaprav neustrezno. Jurjevčič je pojasnil, da policista nista povedala, da bi avtomobil uporabljala za ustavljanje Casiraghija in o tem nista napravila nobenega uradnega zaznamka, za takšno početje pa tudi nista imela dovoljenja.

Ukradene tablice in brez izpita

Tako je v obtožnici ostal le še očitek nevarne vožnje, saj naj bi Casiraghi med begom pred policijo 25. marca med 9.22 in 9.30 v središču Ljubljane ogrozil življenja več ljudi. Z renaultom clio, na katerem je imel ukradeni registrski tablici, Casiraghi (ki nima vozniškega dovoljenja) znakov policistov, ki sta ga poskušala ustaviti, namreč ni upošteval, temveč je v križišču Njegoševe ceste in Hrvatskega trga zapeljal v rdečo luč, nadaljeval po okoliških ulicah, peljal tudi v nasprotno smer v enosmerno ulico.



Sodnik Martin Jančar si je v spremstvu Stephena Casiraghija, tožilca in odvetnice ogledal potek Casiraghijevega divjanja z avtomobilom. Foto: Marko Feist/Delo

Med nevarno vožnjo se mu je moral voznik nasproti vozečega avtomobila tudi umakniti, da je preprečil nesrečo. Kjer je omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro, je vozil tudi do 90 kilometrov na uro, tudi mimo pediatrične klinike, kjer je bilo na pločniku in ob prehodih več ljudi. Ko se je lov končal na Partizanski ulici, pa naj bi ob aretaciji policistoma zabrusil, da bo imela ljubljanska policija še veliko dela, ko bo čez dve leti prišel iz zapora. S tem si je nakopal očitek o kaznivem dejanju preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.

Zagovornica Nataša Ljubič je med drugim hotela dokazati, da so Casiraghija zaradi njegove kriminalne preteklosti policisti nezakonito nadzorovali, kar bi lahko imelo za posledico, da bi celotni postopek proti njemu padel v vodo. Casiraghi, ki je včeraj sklepni govor začel z besedami, da represija ni prava pot, je ves čas vztrajal, da ni storil nobenega kaznivega dejanja, za prekrške v cestnem prometu pa je bil tako ali tako že kaznovan s 1200 evri globe.

Nasprotno je tožilka Jerneja Pielick vztrajala, da mora zaradi nevarne vožnje v zapor za leto in devet mesecev, zaradi maščevanja in groženj policistoma pa za dve leti in pet mesecev. Enotna kazen pa bi morala biti, tako je predlagala, tri leta in osem mesecev zapora. A senata ni v celoti prepričala.

Odpravljen pripor

Po krajšem premoru je sodnik Jančar začel izrek sodbe v imenu ljudstva: »Casiraghija se oprosti obtožbe, da se je maščeval uradni osebi ...,« Strinjal pa se je, da Casiraghi s svojim ravnanjem v prometu ni storil le prekrškov, temveč tudi kaznivo dejanje. Vendar je bila sankcija precej manjša od predlagane. »Obtoženega se obsodi na deset mesecev zapora,« je nadaljeval in kmalu je bilo jasno, da bosta pravosodna policista Casirahiju snela lisice na rokah in nogah. Obtoženi je namreč v priporu vse od aretacije in bi bil podaljšan pripor, tako sodnik, nesorazmeren ukrep.



Sodišče mu je odvzelo tudi renault clio, s katerim je nevarno in predrzno vozil. Foto: Marko Feist/Delo

V krajši obrazložitvi sodbe je Jančar poudaril, da zaslišana policista niti nista znala jasno povedati oziroma sta bili njuni izjavi neskladni, ali je Casirghi grožnje izrekel njima ali je ob tem mislil policijo na splošno. »Ni bilo ne groženj ne maščevanja,« je prepričan predsednik senata.

Drugače je z nevarno vožnjo, za katero je izpostavil, da je dejanje storil naklepno, da bi zbežal pred policisti in pri tem druge udeležence spravil v nevarnost.

Že zdaj je jasno, da bo treba do pravnomočnega epiloga zgodbe počakati, saj je tožilka že napovedala, da se bo pritožila tako na oprostilni del sodbe kot na višino izrečene kazenske sankcije v obsodilnem delu. Pritožbo pa bo spisala tudi zagovornica Ljubičeva.

Upravičen nadzor

Sodnik se je obregnil tudi ob očitke o neupravičenem nadzoru Casiraghija. Poudaril je, da je primarna naloga policije preventivno delovanje in da ni nezakonito, če so bili policisti pozorni, ker so imeli informacijo, da je na njihovem območju »operativno zanimiva oseba«. A je ob tem dodal njegovo sicer povsem osebno mnenje, da ni bilo razloga za zasledovanje, saj so policisti vedeli, kdo sedi za volanom. Še preden je Casiraghi zapustil razpravno dvorano, pa mu je sodnik pristavil, da se mora zavedati, da ga bodo na prostosti policisti vedno z enim očesom nadzorovali.