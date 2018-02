Ob abrahamu policiji nov helikopter

Mojstrana – Z reševalno vajo, v kateri sta sodelovala policijski in vojaški helikopter, so danes v Mojstrani zaznamovali 50-letnico helikopterskega reševanja pri nas. V policiji ob iztrošeni floti zračnih plovil nov helikopter pričakujejo prihodnje leto, medtem ko bodo v vojski na novega še čakali.



Slovesnosti se je udeležila ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, medtem ko njene kolegice z obrambnega ministrstva Andreje Katič, ki je bila predvidena za slavnostno govornico, zaradi menjave na vrhu slovenske vojske ni bilo. Notranja ministrica je po ogledu vaje dejala, da je zelo zadovoljna in ponosna na vse, ki sodelujejo v helikopterskem reševanju, saj je zgodba o helikopterskem reševanju tudi zgodba o pogumu številnih reševalcev, od članov helikopterskih posadk do gorskih reševalcev, zdravnikov in drugih. Helikoptersko reševanje predstavlja pomemben del helikopterske dejavnosti slovenske policije, zato ministrica ob rezerviranem denarju v državnem proračunu za nov policijski helikopter, ki ga bodo predvidoma kupili prihodnje leto, vidi svetlejšo prihodnost. Ker se bo konec leta izteklo evropsko soglasje za helikoptersko reševanje s helikopterji vojske oziroma policije, je Györkös Žnidarjeva dejala le, da bo policija tudi v prihodnje pripravljena še naprej opravljati to dejavnost.



Ob odsotnosti obrambne ministrice je državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak povedal, da so vojaki v zadnjih desetih letih s helikopterjem sodelovali v 2100 reševalnih akcijah (helikopterska nujna medicinska pomoč, reševanje v gorah). Podobno kot v policiji, kjer je helikopterska flota precej stara, niti vojaški helikopterji niso najmlajši in so zato potrebni prenove. Nakup dveh novih helikopterjev, ki bi ga financirali z denarjem norveškega sklada, ni uspel, denarja v državnem proračunu za letos in za prihodnje leto pa za takšen nakup ni, je dejal Bizjak.



Toni Smolej, predsednik komisije za letalsko reševanje v Gorski reševalni zvezi Slovenije, je povedal, da so lani opravili okoli 200 reševalnih akcij s helikopterjem. Čeprav se je število posredovanj gorskih reševalcev v zadnjih desetih letih nekoliko povečalo, Smolej večjih težav zaradi starosti helikopterjev ni izpostavil. Sedanji sistem obveščanja in reševanja je zadovoljiv ne glede na starost plovil, je dejal Smolej in poudaril, da je povprečen čas za odziv in vzlet helikopterske posadke okoli 13 minut, pri čemer je pogosto helikopter v zraku že po desetih minutah, je dejal.