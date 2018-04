Oborožen rop banke v Straži

Dva zamaskirana in oborožena moška sta vstopila v bančno poslovalnico in zahtevala denar.

Straža – Malo pred deveto uro dopoldne se je v bančni poslovalnici NLB v Straži zgodil rop. V tem delu Dolenjske je polno do zob oboroženih policistov, območje preletava tudi helikopter.

Na novomeški policijski upravi so za spletno Delo potrdili informacijo, kaj več pa v interesu preiskave niso hoteli razkriti. »Na terenu je več policistov, ki izvajajo aktivnosti za izsleditev,« so sporočili novomeški policisti.



Po naših informacijah sta v bančno poslovalnico dopoldne vstopila oborožena in zamaskirana moška in od uslužbenke zahtevala gotovino. Takrat je bil v poslovalnici najmanj en človek. Nihče ni bil ranjen. Storilca sta menda nato zbežala po železniški progi proti Soteski. Koliko denarja sta odnesla, ni znano.



Naš bralec nas je še obvestil, da je tako na cesti med Novim mestom in Stražo v kraju Srebrniče kakor tudi proti Soteski precej do zob oboroženih policistov, ki ustavljajo vozila in ljudi legitimirajo.