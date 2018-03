Obtoženi se umora ne spominja

Maribor – »Kaj naj bi priznal, ko pa sploh ne vem, za kaj gre,« je na predobravnavnem naroku na mariborskem sodišču razlagal 75-letni Jožef Jurič. Obtoženi umora trdi, da se ne spominja, kaj se je lanskega decembra dogajalo v njegovem stanovanju v večstanovanjski hiši v Kettejevi ulici, kjer je na dvorišču zaboden obležal 45-letni Zdravko Nadižavec.



Narok se je začel s kratko zamudo, medtem pa je sodnica Barbara Nerat pojasnila, da sta pravosodna policista obtoženega pripeljala iz enote za forenzično psihiatrijo pri mariborskem kliničnem centru. Da Jožef Jurič ni najboljšega psihičnega zdravja, je potrdila tudi okrožna tožilka Aleksandra Kolarič: »V trenutku, ko je bila žrtev s hrbtom obrnjena proti vam, ste jo z nožem, dolgim 32 centimetrov in širokim tri centimetre in pol, zabodli v predel prsnega koša. V času storitve dejanja ste bili bistveno zmanjšano prištevni.«



Glede na izrečene besede je obramba najbrž pričakovala boljšo »ponudbo,« a je tožilka nadaljevala: »Bili ste že obsojeni na pogojno kazen zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe in grožnje. Preizkusna doba se vam je iztekla na začetku februarja. Toda pred tem se je zgodil umor. Zato v zameno za priznanje predlagam dvajset let zapora.« Vendar Jurič o priznanju ni hotel niti slišati. »Ne vem, za kaj gre. K sebi sem prišel šele v bolnišnici. Imel sem preklano glavo. Poleg vsega boleham še za padavico in samo spim,« je dejal.



Procesno sposoben



Zaradi izjav in vedenja obtoženega je njegov zagovornik Petja Jenčič predlagal, da postavijo izvedenca psihiatrične stroke, ki naj ugotovi, ali je sploh sposoben spremljati sodni proces in v njem sodelovati. Sodnica je zagovornika podučila, da se je že dan prej prek zavoda za prestajanje kazenskih sankcij pozanimala o zdravstvenem stanju obtoženega. Ker so odgovorni na psihiatriji prižgali zeleno luč, tako Neratova, »so Juriča sploh privedli na sodišče«.



Ker je odvetnik Jenčič vztrajal, je sodnica prekinila razpravo in sama še enkrat poklicala na forenzično psihiatrijo. Vrnila se je z dokumentom, pod katerim sta podpisana vodja mariborske forenzične psihiatrije Miran Pustoslemšek in psihiater Jure Koprivšek. »Zapisano je, da ste v enoti za psihiatrijo od 22. februarja letos in da so vaše kognitivne funkcije stabilne. Zatem je zapisano še, da funkcionirate optimalno in brez težav. Ocenila sta, da ste procesno povsem sposobni,« je dejala Neratova.



Jožef Jurič naj bi, tako obtožba, trpel za specifično osebnostno motnjo, za katero sta med drugim značilna potvarjanje spomina in lažnivost. Tožilstvo mu očita umor na grozovit ali zahrbten način, domnevno iz koristoljubja. Z umorjenim Zdravkom Nadižavcem naj bi občasno skupaj zbirala odpadne kovine in jih nato prodajala. Sosedje so po tragediji povedali, da sta se tako obtoženi kot pokojni velikokrat predajala alkoholu. Sojenje pred petčlanskim senatom se bo začelo konec marca.