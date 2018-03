Od zaslužka z mamili sta plačala celo davek

Maribor – Sojenje osmerici vpletenih v trgovino s sintetično drogo in pranje denarja, ki so jo kriminalisti razbili pred slabima dvema letoma, se niti danes ni začelo. Ker so trije obtoženi manjkali, sodnici Vanji Verdel Kokol ni preostalo drugega, kot da obravnavo preloži na konec aprila.



Po prepričanju specializiranega tožilstva so hudodelsko združbo sestavljali Tadej Savec, Dejan Žnidarič, Tihomir Rugani, Kazimir Veliki, Bojan Vukić, Radomir Draško, Jaka Vigele in Matjaž Družovec. Prvi štirje so od predlanskega junija v priporu, medtem ko se preostali štirje branijo s prostosti. A ker ima Radomir Draško menda zdravstvene težave in bo njegovo navzočnost na sojenju le težko zagotoviti, ga bo sodnica najverjetneje izločila iz tega postopka. Eden od obtoženih, Kazimir Veliki, je sicer kar dvakrat že priznal krivdo in se poskušal pogoditi s tožilstvom, vendar sodnica Tanja Rot njegovega priznanja ni sprejela, na koncu pa se je morala zaradi »okuženosti« celo izločiti iz postopka.



Pol tone sintetičnih mamil



Tožilka Tanja Frank Eler glavno vlogo v mamilarskem poslu pripisuje 31-letnemu Lenartčanu Tadeju Savcu, njegova desna roka naj bi bil dve leti starejši Mariborčan Dejan Žnidarič. Tožilstvo ju bremeni, da sta za preprodajo prepovedanih substanc ustvarila spletno stran www.synthetiq.org in prek nje v štirih letih prodala okoli pol tone sintetičnih mamil v vrednosti 2,2 milijona evrov. Zanimivo je, da sta Savec in Žnidarič za okoli milijon evrov prometa, kolikor sta ga ustvarila s preprodajo, plačala celo davek na dodano vrednost in davek od dobička.



Sledi vodile iz Avstrije v Slovenijo



Preiskovalci so domnevni hudodelski združbi prišli na sled po tistem, ko so maja 2014 v Avstriji s sumljivimi substancami zasačili enega od kupcev in ta je policiji razložil, kako je prišel do njih. Avstrijsko policijo je pot vodila do spletne trgovine www.synthetiq.org. Ugotovili so namreč, da je njihov osumljenec prek te od 23. septembra 2013 do 24. aprila 2014 kupil skoraj štiri kilograme sintetične droge 3-MMC (kemična spojina trimetilmetkatinon, med uporabniki znana kot »sladoled«). Graško sodišče ga je obsodilo na dve leti zapora, tamkajšnji kriminalisti so preiskavo nadaljevali in pripeljala jih je v Slovenijo, kjer so predlanskega junija aretirali glavna osumljenca in njune pomočnike.