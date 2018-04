Odnesla jo je z zlomljenima rokama

Poškodovano planinko so s Kobariškega stola s helikopterjem odpeljali v bolnišnico

A. S. H., STA

Breginj - Gorski reševalci so zgodaj popoldne priskočili na pomoč 68-letni planinki, ki se je poškodovala pri sestopu s Kobariškega Stola v smeri Breginja. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je planinka zdrsnila približno 200 metrov po strmi travnati brežini in se ustavila tik nad gozdno mejo, pri tem pa si je zlomila obe roki.

Skupina 35 slovenskih planincev je okoli 13.30 sestopala z Kobariškega Stola v smeri Breginja, ko je 68-letni planinki spodrsnilo. Takoj je bili aktivirani tolminski gorski reševalci. Planinki na pomoč je odletela tudi posadka helikopterja Slovenske vojske ter ekipa Gorske reševalne službe in Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. Poškodovanko so na kraju oskrbeli in s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.