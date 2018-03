V policijski sistem vdirala s soglasjem policije

Ljubljana – »Nisva mogla verjeti, da je lahko več milijonov evrov vreden sistem tako luknjičav,« je v svojem zagovoru dejal Dejan Ornig, ki je z domnevnim sostorilcem Gregorjem Gregoričem obtožen napada na komunikacijski sistem Tetra, ki ga uporablja policija.



Tožilka Janja Plevnik je na ljubljanskem okrajnem sodišču predstavila obtožnico, ki Dejana Orniga in Gregorja Gregoriča bremeni, da sta skupaj vdrla v sistem Tetra in ovirala njegovo delovanje, Ornigu pa očita še ponarejanje listin in neupravičeno snemanje. Drugoobtoženi Gregor Gregorič, ki je bil od januarja 2012 do marca 2014, ko naj bi Ornig vdiral v sistem Tetra, študent prvih dveh letnikov elektrotehnike, je s podatki, ki sta si jih izmenjevala, pomagal Ornigu. Z vdorom v komunikacijski sistem Tetra, ki ga ne uporablja samo policija, ampak tudi davčna uprava, ministrstvo za obrambo, carina in drugi, je Dejan Ornig, po mnenju tožilke, »neupravičeno spremljal podatke v zaprtem sistemu«, kar bi lahko povzročilo ogromno škodo.



Naredil je tudi klon policijske radijske postaje in s spremembo signala vdrl v sistem, oviral pa je tudi delovanje policijske radijske postaje patrulje policijske postaje za izravnalne ukrepe. Vse to sta, pravi obtožnica, obtožena počela neupravičeno, brez dovoljenja vodstva policije ali kogarkoli drugega.



Obtožnica prvoobtoženega bremeni še ponarejanja listin, saj so pri njem med hišno preiskavo našli policijsko značko, ki jo je kupil na bolšjaku, in ponarejeno službeno izkaznico policije z njegovo sliko in podatki. Po izjavah dveh prič naj bi se tudi lažno predstavljal kot policist. Na njegovem računalniku pa so našli tudi zvočni posnetek, ki ga je zaradi šikaniranja sodelavcev skrivaj posnel v službi, ko je delal kot varnostnik na ameriški ambasadi.



Toda Dejan Ornig je bil sodelavec policije, pravi njegov zagovornik Janez Stušek: »Obtoženi je več kot leto in pol opozarjal na napake sistema Tetra, vendar pomanjkljivosti niso bile odpravljene.« Vsi posegi v sistem Tetra so bili izpeljani z namenom, da se napake odpravi, ne pa, da bi škodoval policiji: »Dejan Ornig ni neupravičeno vdiral v sistem in ni neupravičeno oviral prenose podatkov.« Bil je zunanji sodelavec policije, trdi obramba, ki pa resda ni poznal internih protokolov, ki jih ima policija.



»Veljalo je, da se Tetri ne da prisluškovati brez drage programske opreme. Jaz pa sem pokazal, da je cesar nag,« je v svojem zagovoru dejal Dejan Ornig, ki je s preprosto opremo in z javno dostopnimi podatki spremenil radijske valove in vstopil v sistem. In o tem obveščal policijo. »Želel sem izboljšati sistem. Ugotovil sem pomanjkljivosti sistema, ki bi lahko pomenile padec celotnega sistema Tetra v Sloveniji. Študent s poceni opremo sem ugotovil, da je naš sistem šibak,« je dejal Dejan Ornig.



Bil je tajni operativni sodelavec policije z imenom Picasso, stike pa je imel z dvema človekoma v policiji. Vodji operativno komunikacijskega centra je tudi predal analizo sistema Tetra z vsemi napakami, ki jih je našel, dogovarjali pa so se tudi za pregled sistema, vendar je bil ta predlog kasneje umaknjen. »Opozarjal sem, da imajo varnostni sistem, ki ima ogromne luknje,« trdi Dejan Ornig. Toda trajalo je dve leti, da je ugotovil, da nikogar niso zanimale posledice oziroma to, na kar je opozarjal. »Namignili pa so mi, da sem dregnil v osje gnezdo, ki je prepleteno s politiko in finančnimi koristmi,« je dejal Dejan Ornig, ki je večkrat poudaril, da si je vedno želel postati policist in pomagati ljudem.



Drugoobtoženi Gregor Gregorič pa se je v zgodbo zapletel leta 2013, ko sta se z Dejanom Ornigom preko forumov začela pogovarjati o Tetri. Razumel je, da Dejan Ornig dela v dogovoru s policijo, izmenjevala pa sta si podatke javnega značaja. »Nikoli si nisem mislil, da delam karkoli narobe,« je dejal Gregor Gregorič, ki se je v svojem zagovoru tudi vprašal, če bi bilo morda bolje, da policije o napakah v sistemu Tetra sploh ne bi obvestila?



Jerica Jančar, Gregoričeva zagovornica, pa je še opozorila, da v času, ko naj bi naredila kaznivo dejanje, to sploh ni bilo opredeljeno kot kaznivo dejanje, ker ni šlo za vdor v sistem. Poleg tega pa sta v sistem posegala z dovoljenjem policije, saj je bil Dejan Ornig sodelavec policije in je o vsem obveščal ljudi, ki so bili zadolženi za vodenje sistema Tetra. Zato je to, da sta se znašla na sodišču, morda povračilni ukrep, ker je Dejan Ornig opozoril na napake v sistemu, ker ustreza pojmu žvižgač. Zato, meni Jančarjeva, bi sodišče moralo ovadbo zavreči ali pa izreči oprostilno sodbo.



Sojenje se bo nadaljevalo aprila in maja, ko je razpisanih pet narokov.