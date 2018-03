Oškodovanca obtoženih nista prepoznala kot roparjev

Ljubljana - Zaradi pomanjkanja dokazov je tožilstvo umaknilo obtožnico zoper 21-letnega Mateja Brajdiča in njegovo komaj polnoletno partnerico S. N., ki sta bila obtožena, da sta aprila lani v Grosuplju sodelovala v ropu in pretepu s hudimi telesnimi poškodbami.

Bilo je 24. aprila lani v Grosuplju, okoli druge ure zjutraj, ko sta se B. O. in Z. K. odpravila iz lokala Flamingo v edini še odprti lokal Kongo. »Šla sva po pločniku in srečala Rome. Najprej so govorili, češ, imaš kaj denarja,« je na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča razlagal B. O. Ko je videl, da ne bo ostalo le pri besednem nadlegovanju, je stekel v bližnjo ulico, tam ga je eden od napadalcev ujel in začel pretepati. Padel je na tla. »Nisem videl, koliko jih je bilo okoli mene, ker sem se z rokami varoval pred udarci, vendar jih je bilo več, trije ali štirje,« je razložila priča, ki je takrat ostala brez denarnice in denarja, bančne kartice in dokumentov.

»Ne vem, koliko časa je trajalo, morda 10 ali 15 minut,« je pripovedoval. Ko je že obležal na tleh, se je k njemu vrnila ženska s kapuco na glavi in ga še enkrat brcnila. »Tamali je bil najbolj nasilen, udaril me je s plosko roko, me brcal,« se je spominjal B. O., ki je bil po obrazu ves krvav in zaradi udarcev in brc ves podplut, s poškodovano glavo in udarninami. Njegov prijatelj pa je dobil pretres možganov, vrsto udarnin in raztrganin, zlomili so mu nos, delno je imel paraliziran živec na obrazu.

Napadena moška sta odšla na policijo in ta je nekaj dni kasneje izsledila brata Mateja in Zvezdana Brajdiča, njunega očeta Rada Brajdiča in Matejevo partnerico S. N., ki so po očitkih tožilstva sodelovali pri kaznivem dejanju ropa v sostorilstvu in kaznivem dejanju hude telesne poškodbe v sostorilstvu. Rado in Zvezdan Brajdič sta na predobravnavnem naroku krivdo priznala, prvi je bil obsojen na dve leti in pet mesecev zapora (v enotno kazen so mu všteli drugo sodbo, ki mu jo je izreklo okrajno sodišče v Kamniku), drugi pa na leto in tri mesece. Trenutno na prostosti čakata na prestajanje kazni.

Sojenje Mateju Brajdiču in njegovi partnerici S. N. pa se je končalo z umikom obtožbe zaradi pomanjkanja dokazov. Potem ko sta obtoženčev oče in brat sodišču poslala dopisa, da v postopku zoper bližnjega sorodnika ne bosta pričala, sta še pred sodnico Sinjo Božičnik potrdila svoji izjavi. Prav Rado Brajdič je namreč med preiskavo povedal, da so bili v času kaznivega dejanja skupaj. Toda ker tudi oškodovanca B. O. in Z. K. nista prepoznala Mateja Brajdiča in S. N., tožilstvo ni imelo dovolj dokazov za nadaljevanje postopka. Sodnica je tako izrekla zavrnilno sodbo. Matej Brajdič je bil od lanskega junija, razen enega meseca, ves ta čas v priporu.