Dvojčica verjetno umrla zaradi maščevanja

Grozi ji do 30 let zapora. Policija kot motiv za dejanje navaja maščevanje.

A. S. H., STA

Ljubljana – Ženska, ki je osumljena umora svoje dvojčice in poskusa umora matere, kar se je zgodilo 8. marca v Mariboru, je po mnenju sodnega izvedenca psihiatra sposobna sodelovati v postopku. Žensko so prijeli na jutro dogodka, po izteku policijskega pridržanja pa je niso privedli pred preiskovalnega sodnika, ker je tožilstvo zahtevalo mnenje psihiatra.

Sodni izvedenec psihiater je mnenje že izdelal in ocenil, da je duševno dovolj stabilna za sodelovanje v postopku, navaja časnik Večer, ki se sklicuje na vire blizu policije. Ti so tudi potrdili, da so osumljeno v petek pripeljali pred preiskovalnega sodnika. Ženska se je menda branila z molkom, Okrožno sodišče v Mariboru pa je proti njej odredilo pripor.

Za umor dvojčice in poskus umora matere ji grozi do 30 let zapora. Če bi se izkazalo, da je bila v času zločina neprištevna ali da ni bila zmožna obvladati svojega ravnanja, pa kazensko ne bo odgovarjala, temveč bo sledil ukrep obveznega zdravljenja in varstva v zavodu, ki ne sme trajati dlje kot pet let.



Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, jo utemeljeno sumijo storitve kaznivih dejanj umora in poskusa umora. Policija kot motiv za dejanje navaja maščevanje.



Tragični dogodek se je zgodil 8. marca v jutranjih urah. Po še neuradnih informacijah je o dogajanju v mariborskem blokovskem naselju na Pobrežju policijo in reševalce obvestil sosed. Ženska, stara 38 let, je menda še pred 7. uro zjutraj z ostrim predmetom napadla najprej sestro dvojčico, nato pa še mater. Ti sta s sosedovo pomočjo pobegnili iz stanovanja. A je bila mlajša tako hudo poškodovana, da je umrla kljub posredovanju reševalcev. Domnevno storilko so policisti prijeli, poškodovano mater pa so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.