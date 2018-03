Osumljenec umora v Zagorju ob Savi v priporu

Ma. F., STA

Ljubljana – Preiskovalni sodnik je po petkovem zaslišanju 50-letnega moškega, osumljenega sredinega umora v Zagorju ob Savi, odredil pripor, so danes za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kriminalisti so v preiskavi namreč ugotovili utemeljen sum storitve kaznivega dejanja umora, ki ga je osumljenec storil domnevno iz maščevanja.

Vodja ljubljanskih kriminalistov Damjan Petrič je v izjavi za medije v četrtek dodatno pojasnil, da je storilec dejanje zagrešil z ostrim predmetom in žrtvi povzročil nekaj več kot deset vbodnih ran. Kriminalisti upajo, da je ta predmet eden tistih, ki so jih zasegli na kraju kaznivega dejanja.

Osumljenega so sicer prav v dneh pred tragičnim dogodkom izpustili iz pridržanja zaradi suma nasilja v družini proti hčeri pokojne, je povedal vodja kriminalistov. Nasilno dejanje proti hčeri je zagrešil teden pred tem, nato pa so ga policisti pridržali in o postopku obveščali tožilstvo. Na podlagi njihovih obveznih navodil so osumljenca izpustili na prostost, so v četrtek pojasnili na policiji.

