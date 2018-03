Ovadba zaradi neplačanih plač in socialnih prispevkov

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Kriminalisti Policijske uprave Celje so v dlje časa trajajoči in obsežni kriminalistični preiskavi uspešno preiskali več kršitev delovne zakonodaje. Odgovorno osebo podjetja so ovadili zaradi suma kršitev temeljnih pravic delavcev, ker med drugim v podjetju niso izplačevali plač in obračunavali obveznih socialnih prispevkov.

Odgovorno osebo podjetja s sedežem na območju Policijske uprave Celje so ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu kazenskega zakonika, so sporočili celjski policisti. Neuradno so kriminalisti ovadili znanega celjskega gostinca Zvoneta Štormana.

Odgovorna oseba podjetja je v obdobju od leta 2010 do leta 2014 kršila delovno zakonodajo, ker v različnih obdobjih delavcem ni izplačevala plač, regresa za letni dopust ter obveznih socialnih prispevkov, ki jih v določenih obdobjih ni niti obračunala.

Iz naslova različnih neizplačanih osebnih prejemkov je bilo oškodovanih 150 zaposlenih, skupno jih je delodajalec prikrajšal za več kot dva milijona evrov, so še dodali.