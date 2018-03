Po devetih letih od gradnje vrtca nekdanji župan priznal

Ljubljana – Po devetih letih bo gradnja dolskega vrtca v okviru javno-zasebnega partnerstva z družbo Energoplan, kot kaže, vendarle dočakala sodni epilog na ljubljanskem okrožnem sodišču. Nekdanjemu županu Dola pri Ljubljani Primožu Zupančiču tožilstvo očita zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic.



V ponedeljek je bil na okrožnem sodišču v Ljubljani v tej zadevi narok za izrek kazenske sankcije, vendar Zupančič (še) ni bil obsojen, ker sodišče čaka na sodbo višjega sodišča v zadevi, v kateri je sedanje občinsko vodstvo uveljavljalo ničnost podpisane pogodbe med Energoplanom in dolsko občino. Prvostopenjsko sodišče je lani odločilo, da je občina pravzaprav sama kriva za podpis finančno škodljive pogodbe z investitorjem.

»Jaz sem priznal, da sem podpisal tisto pogodbo z Energoplanom, ki so mi jo pripravile občinske strokovne službe in odvetnik, ki je takrat vso zadevo tudi vodil. Jaz sem jim verjel, in zadeva je taka kakor je, nezakonita,« je za Delo povedal Zupančič, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. O morebitnih nadaljnih sodnih postopkih ne razmišlja in pravi, »nima finančnih sredstev, živcev, zdravja in enkrat se mora ta zadeva končati«.