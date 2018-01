Iščejo priče množičnega  pretepa v Mariboru

Tri ljudi so prepeljali v UKC Maribor, eden od njih je resno poškodovan in v smrtni nevarnosti.

Maribor - Danes so se v bolnišnici na vso moč borili za življenje 25-letnega udeleženca množičnega pretepa v Mariboru, po naših podatkih Maria K., potem ko je v zgodnjih jutranjih urah na Vodnikovem trgu zavrela kri. Policija je za zdaj prijela eno osebo, iščejo pa priče nočnega dogajanja.

»Zjutraj ob 5.35 smo bili obveščeni, da je na Vodnikovem trgu v Mariboru izbruhnil pretep več oseb. Na kraj smo takoj napotili policiste, da so vzpostavili javni red. Reševalci so v UKC Maribor prepeljali tri osebe. Ena od njih, gre za 25-letnika, je resno poškodovana in se zdravniki za njeno življenje še borijo, še en moški pa je huje poškodovan,« je tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave sporočil glede nočnega dogajanja v prestolnici Štajerske.

Kje so se vpleteni srečali že prej?

»Med vzpostavljanjem javnega reda so policisti pridržali eno osebo. Uporabili so tudi prisilna sredstva,« je še skopo nadaljeval in dodal, da sta na ogled kraja kaznivega dejanja prišla tudi dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna okrožna državna tožilka. Več informacij zaradi »interesa preiskave« ni hotel povedati, je pa kasneje izjavo za javnost dopolnil s pozivom vsem, ki bi o pretepu karkoli vedeli, naj pokličejo telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 ali pa pošljejo sporočilo prek spletnega portala facebooka na profilu Policijska uprava Maribor.

Vse skupaj se je namreč dogajalo na mariborski tržnici v bližini Lenta, kjer je ob koncih tedna v lokalih načeloma do jutranjih ur veliko obiskovalcev, kdo od njih je skoraj zagotovo videl, zakaj je v noči na nedeljo zavrelo. Posledice nočnega dogajanja so bile zelo opazne še, ko se je zdanilo, saj so bili na obeh straneh krožišča še vidni veliki madeži krvi.

Nekateri so o dogodku vedeli povedati, da naj bi se začelo pred lokalom Zlati lev oziroma Podroomom, kjer naj bi iz vozila izstopilo več ljudi in nato začelo pretep. Kaj je bil povod za obračun in kje so se morda vpleteni srečali že prej, za zdaj ni vedel povedati nihče. Nekateri so dejali ali morda raje ugibali, da so napadalci prišli od drugod in da niso bili domačini.

Maria K., ki jo je v pretepu skupil najhuje, so neuradno zabodli v predelu pasu in je izgubil precej krvi, govori se tudi o poškodbah glave.