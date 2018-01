Po pretepu v Mariboru moški v življenjski nevarnosti

M. Bi.

V jutranjem množičnem pretepu na ploščadi tržnice v Mariboru je bil 25-letni moški hudo poškodovan, zdravniki v UKC Maribor se za njegovo življenje še borijo. V bolnišnico so reševalci odpeljali še dva človeka, in kot so sporočili s policije, je tudi eden od njiju, gre za moškega, huje telesno poškodovan.

Neuradno je šlo za obračunavanje z noži, v katerega je bilo vpletenih približno 20 ljudi.

Policija je med vzpostavljanjem javnega reda okrog 5.30 zjutraj eno osebo pridržala, uporabila pa je tudi prisilna sredstva. Ogled kraja dejanja še poteka. Vodi ga dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke.

Več informacij zaradi interesa preiskave policija še ne daje, da bi razjasnili okoliščine pa pozivajo vse, ki o pretepu ali udeležencih karkoli vedo, da se javijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Sporočilo lahko pustjo tudi na Facebbok profilu Policijska uprava Maribor/Police Directorate Maribor.

