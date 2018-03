Pod snežnim plazom na Mrzli gori umrl planinec

K. Š., STA

Na Mrzli gori je danes sredi dneva snežni plaz spodnesel planinca. Ta se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.



Posredovali so celjski gorski reševalci, ki so preminulega planinca s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljali v dolino in ga predali pogrebni službi, poroča uprava za zaščito in reševanje.