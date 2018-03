Pogojna kazen za smrt motorista

Murska Sobota – Čeprav Peter Merc decembra na predobravnalnem naroku ni priznal krivde za povzročitev smrtne prometne nesreče, ki se je zgodila marca predlanskim, si je na začetku glavne obravnave premislil in v zameno za 12 mesecev pogojnega zapora priznal očitke tožilstva.

Merc se je tako odločil včeraj po daljšem posvetu z zagovornikom in s tem priznal krivdo za povzročitev prometne nesreče, v kateri je umrl 49-letni motorist Alojz S. Glede na kaznivo dejanje – obtožen je bil povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti – je kazen zelo mila, saj mu je grozilo osem let zapora in odvzem vozniškega dovoljenja, toda tako tožilstvo kot sodišče sta upoštevala deljeno krivdo za tragično nesrečo. Motorist je namreč vozil bistveno prehitro.

Nesreča se je zgodila 31. marca lani v Zgornji Ložnici, ko so se popoldne štirje sodelavci, zaposleni pri ptujski komunali, usedli v službeni kombi in se po končanem delovnem dnevu na gradbišču pločnika in ceste med Oplotnico in Slovensko Bistrico nameravali odpeljati na Ptuj. Za volan je sedel Merc in s kraja, kjer so imeli parkiran kombi, počasi pripeljal do prednostne ceste Oplotnica–Slovenska Bistrica.

Skoraj dvakrat prehitro

Po lastnih trditvah se je najprej sam s pogledom na levo in desno prepričal, ali je cesta prazna, in potem celo sodelavca na sovoznikovem sedežu vprašal, ali je desno res prosto. Zatem je počasi speljal, nato pa je počilo. Iz smeri Oplotnice se je namreč na motorju pripeljal Alojz S. in kljub zaviranju trčil v kombi, pri čemer je dobil tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.

Po ugotovitvah prometnega izvedenca Ivana Prebila je motorist po cesti, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, pripeljal z okrog 90 kilometri na uro, zato je bila nesreča neizogibna. Če bi motorist skozi križišče vozil s priporočeno hitrostjo, bi lahko trk preprečil, je med drugim ugotovil izvedenec.