Pogrešana najstnika umrla v prometni nesreči

Pogrešano Patricijo Blatnik in Žigo Škufca so danes našli mrtva v avtomobilu v reki Krki.

Ma. F.

Novo mesto – Pogrešana najstnika, 19-letno Patricijo Blatnik iz Primče vasi pri Zagradcu in 17-letnega Žigo Škufco s Hriba pri Hinjah v občini Žužemberk, ki so ju svojci pogrešali od sobote zvečer, so danes našli mrtva. Po prvih podatkih je šlo za prometno nesrečo, saj so njun avtomobil našli v reki Krki.

Policisti so v preteklih dneh izvedli številne iskalne akcije na terenu, razgovore, prelete s helikopterjem, preglede nadzornih kamer in druge aktivnosti, danes dopoldne pa s pomočjo gasilcev s čolnom začeli pregledovati tudi reko Krko. Kmalu so v bližini naselja Srebrniče v reki našli iskani avtomobil, v njem pa pokojna najstnika.

Policisti v tem trenutku opravljajo ogled, prve ugotovitve pa kažejo, da je šlo za prometno nesrečo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Svojci so policiste o pogrešanju obvestili v soboto v večernih urah, ko so dvojico tudi nazadnje opazili v kinematografu v Novem mestu.