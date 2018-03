Pogumni policist prijel serijskega roparja, ki so ga iskali že dalj časa

Ljubljana – Policist Mihael Berlic, ki je prejšnji teden golorok obvladal oboroženega roparja in ga pridržal do prihoda svojih kolegov, se najbrž ni zavedal, da je v prostem času ujel enega najbolj iskanih roparjev – izkazalo se je namreč, da ima 44-letni moški za seboj že vrsto drugih hudih kaznivih dejanj.

»Konec prejšnjega in v začetku letošnjega leta je bilo v relativno kratkem obdobju v Ljubljani več ropov finančnih ustanov. S primerjavo in analizo nekaterih ropov je bilo ugotovljeno, da se storilec na kazniva dejanja dobro pripravi in jih vnaprej načrtuje. Na kraj se pripelje s skuterjem, ki ga pusti v neposredni bližini, dejanja izvršuje s čelado na glavi in ne glede na število strank v poslovalnici, pri izvrševanju pa grožnje uslužbencem podkrepi s pištolo,« je glede roparja, ki je povzročal sive lase ljubljanskim policistom, povedala Maja Ciperle Adlešič, tiskovna predstavnica PU Ljubljana.

Tako je bilo tudi prejšnji četrtek, ko je okoli 10.20 ropar s skuterjem pripeljal do poslovalnice Delavske hranilnice na Dunajski cesti – na glavi je imel čelado in v roki pištolo, v nahrbtniku pa že montirno železo oziroma »pajser.« V poslovalnici je šel do blagajne in s pištolo v roki zahteval, da se stranke umaknejo. A ropar ni računal na to, da je med strankami na banki stal tudi policist s Policijske postaje Moste Mihael Berlic v prostem času, ki se je namenil plačati položnice. »Nenadoma sem zaslišal izza hrbta, kjer je vhod v poslovalnico: 'Umaknite se! Rop! Rop!' Storilec je to večkrat ponovil na ves glas. Obrnil sem se in ga zagledal v motoristični čeladi, v rokah pa je držal lomilko rdeče barve in pištolo,« je v pogovoru za Delo že dan po ropu povedal Berlic.

Policist je bil tako priseben, da je starejši gospe, stari kakšnih sedemdeset let, pospremil ven, nato pa videl, da je ropar že za bančnim okencem, ker je preplezal varnostno steklo.

Uslužbencu je še z roko pokazal, naj pritisne tipko za paniko, nato pa je njega in njegovo kolegico prav tako poslal iz poslovalnice. Ko je ropar končal – po besedah Maje Ciperle Adlešič je ukradel nekaj tisoč evrov –, ga je Berlic ob izhodu iz poslovalnice pričakal z dvignjenimi rokami. A ko je šel mimo, mu je skočil za vrat in ga obvladal, čeprav se je moški uprl in ga tudi udaril z lomilko ter mu poškodoval desno arkado. Pogumnega policista je danes sprejel tudi generalni direktor policije Simon Velički in Berlicu čestital za dobro opravljeno delo in pogum ter se mu zahvalil za njegovo junaško dejanje, »s katerim je dokazal, da se za policista delo ne konča niti, ko odloži svojo uniformo«.

Kmalu po ropu so na kraj prišli drugi policisti, ki so osumljencu odvzeli prostost in odredili pridržanje, so na policiji še pojasnili glede ropa. Izkazalo se je, da je imel 44-letnik pri sebi polavtomatsko nelegalno predelano pištolo kalibra 9 milimetrov. Ob preverjanju pa se je izkazalo, da je Berlic prijel prav tega roparja, ki ga iščejo že dalj časa.

»Osumljenec je na podoben način rop izvršil v isti poslovalnici tudi že 20. oktobra okoli 11. ure, ko se je prav tako pripeljal s skuterjem in vstopil s čelado na glavi in oborožen s pištolo,« je povedala Maja Ciperle Adlešič in dodala, da takrat na banki ni bilo strank. Ropar je tudi takrat preplezal steklo nad pultom blagajne ter po grožnjah odnesel več tisoč evrov gotovine in se s skuterjem odpeljal v neznano.

Sumijo ga tudi, da je 5. januarja malo po deseti dopoldne oropal poslovalnico SKB Bežigrajski dvor na Dunajski cesti. Takrat je vstopil, ko je stranka na blagajni dvigovala gotovino, in takoj segel po pištoli, odpeljal pa se je s prav tako več tisoč evri gotovine. Več tisoč evrov je odnesel tudi 22. januarja okoli 11. ure iz Delavske hranilnice na Novih Fužinah. Tudi tam je, potem ko vstopil s čelado na glavi, pokazal svoje plezalne sposobnosti, saj se je povzpel čez steklo nad pultom blagajne in začel mahati s pištolo.

Skupaj je 44-letnik banke olajšal za kar 50.000 evrov gotovine. Policisti so ga po zaslišanju zaradi utemeljenega suma štirih ropov in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi v soboto privedli k preiskovalni sodnici, ki je po zaslišanju zanj odredila pripor. Poleg tega ga sumijo tudi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.

Kot so še povedali na PU Ljubljana, je 44-letnik specialni povratnik kaznivih dejanj, saj je bil že večkrat obsojen za različna kazniva dejanja, tudi za rop in druga premoženjska kazniva dejanja. Za rop je zagrožena kazen zapora od enega do desetih let, za preprečitev uradnega dejanja mu grozi od enega do petih let zapora, zaradi orožja pa si lahko prisluži še do eno leto zapora.