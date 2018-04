Policija objavila fotografijo roparjev v Straži

Roparja poslovalnice NLB v Straži sta visoka okoli 185 centimetrov, stara okoli 25 let in imata kratke lase.

Straža, Novo mesto – Prejšnjo sredo sta zamaskirana moška izvršila oborožen rop bančne poslovalnice NLB v Straži, a ju policistom še ni uspelo izslediti. Nepridiprava sta vstopila v banko in s pištolo od bančne uslužbenke izsilila izročitev večje vsote denarja, nato pa sta pobegnila proti Soteski.

Iz novomeške policijske uprave so sporočili, da je eden od osumljencev, ki je uslužbencem in strankam grozil s predmetom, podobnim pištoli, visok od 180 do 185 centimetrov, vitke postave, s temnimi kratko pristriženimi lasmi in naj bi bil star od 20 do 25 let. Oblečen je bil v temnejša umazana delovna oblačila, na glavi je imel kapo s šiltom in sončna očala ter obut v nizke športne čevlje.

Foto: PU Novo mesto

Drugi ropar je bil podobne višine in vitke postave. Bil je delno obrit in ima temne kratko pristrižene lase. Prav tako je bil oblečen v temnejša umazana oblačila, podobna delovnim oblačilom, na glavi pa je imel sončna očala in temnejšo čepico s šiltom ter obut v nizke športne čevlje. Kdorkoli bi karkoli vedel o okoliščinah ropa naj nemudoma pokliče na številko 113.