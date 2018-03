Policija razbila združbo preprodajalcev drog

M. Č., STA

Koper – Koprska policija je v sodelovanju slovenskih in italijanskih organov ob koncu leto dni trajajoče preiskave razbila kriminalno združbo preprodajalcev drog, ki so mamila prodajali tako na obalnem območju kot v sosednji Italiji.

Osumljenih je skupno enajst oseb, osrednja figura združbe pa je 39-letnik iz Kranjske Gore, ki je skrbel za nakup večjih količin mamil in jih dobavljal članom združbe z območja Kopra. Za preprodajo v Sloveniji so skrbeli štirje državljani Slovenije in državljan BiH, na območju Italije pa je za distribucijo skrbelo pet Italijanov.

Vsi osumljenci so brezposelni in razen enega brez drugih virov dohodka. Policija je zbrala dovolj dokazov za vsaj 43 kaznivih dejanj s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Kriminalistična preiskava se je začela že lani aprila, ko so na obalnem območju zaznali povečano ponudbo predvsem kokaina in heroina. Že od začetka so tako identificirali posamezne slovenske državljane, ki so predvsem na območju koprske občine dnevno preprodajali manjše in večje količine mamil, je v današnji izjavi pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dean Jurič.

Kot je pojasnil Jurič, policija predhodno zaradi drog ni obravnavala nobenega od osumljenih razen enega. Osebe so bile sicer znane policiji, ampak jim do tega trenutka ni uspelo zbrati dovolj dokazov, da bi ukrepali proti njim.

Po odločitvi državnega tožilstva so preiskavo sklenili v ponedeljek s prijetjem šestih osumljencev. 39-letnega vodjo so prijeli na območju Sv. Antona pri Kopru, ko je čakal na dostavo plačila za dobavljeno drogo. Ostale so prijeli na njihovih domovih. Od šestih prijetih osumljencev so tri v sredo privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici, za vse tri pa je bil odrejen sodni pripor.

Peterico italijanskih državljanov so prijeli že med preiskavo.

Med preiskavo so med drugim ugotovili, da se je od obalne združbe oskrbovalo najmanj 21 italijanskih odjemalcev, ti pa so drogo praviloma nadalje razpečevali, predvsem na območju Trsta. O obsegu preprodaje priča dejstvo, da so samo za enega od italijanskih odjemalcev ugotovili, da je med majem in avgustom 2017 od osumljenih kupil več kot kilogram heroina in okoli 140 gramov kokaina. Koprskim kriminalistom in policistom je sicer že med preiskavo uspelo v več primerih, predvsem ob prijetju italijanskih odjemalcev, drogo tudi zaseči.

Med preiskavo so skupno zasegli 405 gramov heroina, 954 gramov kokaina, nekaj gramov hašiša in konoplje, revolver, več naprav za komuniciranje, motorno kolo, ukradeno na ozemlju Italije, ter večjo količino gotovine v evrih in švicarskih frankih.

Za očitano delovanje v hudodelski združbi je predvideva kazen od enega do 15 let zapora, je še dodal Jurič.