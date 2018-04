Jazbecu niso grozili zaradi njegovega dela

Ljubljanski policisti so končali kriminalistično preiskavo v povezavi z grožnjami guvernerju Banke Slovenije.

Konec marca smo že poročali, da je neznani pošiljatelj na službeni prenosni telefon Boštjana Jazbeca po SMS poslal več groženj. Te so bile namenjene tudi njegovim otrokom. Jazbec je zato zaprosil za policijsko zaščito.

Policija varovanja ne izvaja več, saj je bilo v okviru kriminalistične preiskave ugotovljeno, da so vzroki za to prenehali. Grožnje niso bile povezane z njegovim delom oziroma njegovo funkcijo, so sporočili s policijske uprave.

O vseh ugotovitvah bo zoper znanega osumljenca podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje po členu 135/I-III KZ-1.

Trn v peti vsem, ki so s sanacijo izgubili denar

Ob prijavi policiji je guverner banke v odhodu izjavil: »Od izvedbe sanacije bank v letih 2013/2014 sem tarča medijskega linča, pozive k linču so mediji nekritično objavljali v pismih bralcev. V enem od njih je avtor, član ene od civilnih iniciativ imetnikov izbrisanih delnic oziroma podrejenih obveznic bank, posameznikom, ki smo sodelovali pri sanaciji, zagrozil, da nas bo, če pristojni organi ne bodo izpeljali postopkov zoper nas, 'ljudstvo pri naslednjem uporu linčalo'. Verbalnim napadom sem bil v zadnjih letih izpostavljen tudi od mimoidočih na cesti. O storilcih nočem ugibati. Si pa upam trditi, da sem trn v peti zlasti vsem, ki so s sanacijo izgubili denar. Zato ponavljam: bančna sanacija leta 2013 je bila potrebna zaradi nepravočasnega in napačnega odziva vlad v letih 2008–2012, zlasti ker niso upoštevale pozivov k nujnim dokapitalizacijam največjih državnih bank.«

Mali delničarji pričakujejo opravičilo

Po novici se je oglasilo tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), ki pozdravlja hitro in učinkovito delo kriminalistov v primeru groženj Guvernerju Banke Slovenije, Boštjanu Jazbecu, hkrati pa pričakuje opravičilo Banke Slovenije in Jazbeca, »spričo javnih namigovanj in insinuacij, da za grožnjami stojijo razlaščeni vlagatelji.«

Že po medijskih objavah, da Guvernerju Banke Slovenije grozijo ter njegovih namigovanjih, da za grožnjami domnevno stojijo v sanaciji oškodovani vlagatelji, so iz VZMD sporočili, da so »v primeru izbrisa delnic in obveznic slovenskih bank uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva, vključno s kazenskimi ovadbami zoper takratno vodstvo Banke Slovenije, so še dodali v svojem sporočilu.