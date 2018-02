Policija išče znova pogrešano 12-letno Tiano Černeka

Deklico so policija in svojci iskali že konec novembra lani in jo po nekaj dneh tudi našli.

Ma. F., STA

Ankaran – Svojci pogrešajo 12-letno Tiano Černeka iz Ankarana. Na Policijski upravi (PU) Koper prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani ali jo kje opazili, da to nemudoma sporočijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Deklico so policija in svojci iskali že konec novembra lani in jo po nekaj dneh tudi našli.

Policijska postaja Koper je v ponedeljek zvečer prejela prijavo o pogrešani 12-letni Tiani Černeka. Starši jo pogrešajo od ponedeljka dopoldne, ko je odšla od doma. Deklica je visoka približno 160 centimetrov, svetle polti, ima modre oči in daljše rjave lase. Oblečena je bila v svetle jeans hlače, črno majico, bundo maskirno zelene barve, s kapuco, obrobljeno z belim krznom, so sporočili s PU Koper.