Policist »specialec« surovo pretepel ženo

Ljubljana – Čeprav je nekdanji član policijske specialne enote Dean Marko P. zaradi nasilnih izpadov izgubil službo pri slovenski policiji, mu, vsaj če v prihodnjih nekaj letih ne bo spet nasilen, ne bo treba za zapahe. »Specialec«, ki je surovo obračunal z ženo, bo moral tudi na zdravljenje.

Dean Marko P., pripadnik elitne specialne enote policije, je bil eden od prvih policistov, ki so pod okriljem Združenih narodov sodelovali pri vzpostavitvi civilne oblasti na Kosovu, in za svoje delo na mirovni misiji je leta 2005 prejel tudi odlikovanje. Svojo kariero v policiji pa je moral končati neslavno in neprostovoljno, saj se je zaradi družinskega nasilja, ki ga je sicer že dlje izvajal nad soprogo, s katero ima tudi dva otroka, znašel v priporu. Vse skupaj je, bi se dalo razumeti iz neuradnih podatkov, lahko bila delno tudi posledica njegovega dela v specialni enoti, predvsem na misiji na Kosovu, saj se je med sodno preiskavo družinskega nasilja menda izkazalo, da zaradi tega trpi za posttravmatskim stresnim sindromom. Zaradi tega je kazniva dejanja storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.



A na njegovo vedenje je očitno precej vplival tudi alkohol. Čeprav tega menda ni užival redno, naj bi bilo že nekaj piv dovolj, da je postal agresiven. Nesporazumi med njim in ženo so menda sicer trajali že kakšno desetletje. Občasno, predvsem kadar je bil prisoten alkohol, so bila na sporedu zmerjanje in odrivanje pa tudi razbijanje in metanje krožnikov. Deana Marka P. so iz tira menda vrgle malenkosti, spori so se tako lahko začeli že zaradi njegovih očitkov glede domačega urnika ali pa dom ni bil urejen po njegovem okusu.



Sodu pa je dno izbil dogodek lanskega decembra, ko je obtoženi ženo tako hudo pretepel, da ji je zlomil ličnico. Poleg očitka o kaznivem dejanju družinskega nasilja si je s to potezo prislužil še očitek kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe.



Domov pod prho in naravnost na zdravljenje



Kljub precej resnim očitkom pa nekdanjemu policistu ne bo treba za zapahe, saj je s svojim odvetnikom Borisom Kandutijem pri tožilstvu izpogajal sporazum o priznanju krivde, v katerem so določili pogojno zaporno kazen enega leta in dveh mesecev zapora. Obtoženemu za zapahe ne bo treba, če v štirih letih ne bo storil novega kaznivega dejanja. Tožilka Mojca Gruden je poleg tega zahtevala tudi, da se ga napoti na zdravljenje zaradi zlorabe alkohola.



Sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča Deja Kozjek je Deana Marka P. tako za en mesec poslala na hospitalizacijo, s tem pa se to zanj ne bo končalo, saj bo nato do osem tednov moral vsakodnevno hoditi na zdravljenje, sledilo pa bo eno leto ambulantnega zdravljenja v skupini za alkoholike.



Na tako za nasilneža ugoden razplet dogodkov je najbrž vplivalo dejstvo, da se je medtem s soprogo pobotal, oba sta tudi spremljala izrek sodbe. Za Deana Marka P. je sodnica tudi odpravila pripor. Dovolila mu je še, da gre domov pod prho in pozdravi otroka, nato pa je moral po njenih navodilih naravnost v bolnišnico na zdravljenje.