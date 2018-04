Policisti preprečili pretep med navijači 

B. F. Ž., STA

Pred samo tekmo je bila v Centru Ljubljane zaznana skupina organiziranih gostujočih navijačev, kmalu nato pa še večja skupina organiziranih domačih navijačev, ki so poskušali z njimi obračunati (osebe so bile maskirane, pri

sebi imeli palice).

Posredovali so policisti, ki so na kraju za vzpostavitev javnega reda in miru prijeli 56 oseb, zoper njih so v skladu z določili 64. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije odredili pridržanje. Osebe so bile, ko so

prenehali razlogi za pridržanje (po končani nogometni tekmi) izpuščene.

Uporabljena so bila tudi prisilna sredstva (sredstva za vezanje in vklepanje, telesna sila in plinski razpršilec).

Policisti so izvedli tudi naslednje ukrepe:

zaradi uporabe pirotehnike in njenega vnosa bodo zoper 5 kršiteljev (dva mladoletna ) podani obdolžilni predlogi (40/1 ZJZ). Zoper štiri kršitelje so bili prav tako zaradi uporabe pirotehnike izdani plačilni nalogi.

zaradi kršitve javnega reda in miru sta bila dvema kršiteljema izdana plačilna naloga

med tekmo je bilo uporabljenih več pirotehničnih sredstev na tribunah z organiziranimi navijači, zaradi česar policisti nadaljujejo z aktivnostmi glede identifikacije kršiteljev in ustreznim ukrepanjem zoper njih

»Navedeni so prvi zbrani ukrepi, zbiranje obvestil glede vnosa in uporabe pirotehničnih sredstev na tribunah ter morebitnih drugih kršitev povezanih z nogometno tekmo pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh,« sporoačjo iz policije.

Množična udeležba

Nogometno tekmo med ekipama NK Olimpija in NK Maribor v ŠRC Stožice si je včeraj ogledalo približno 13000 ljudi, od tega približno 1200 domačih organiziranih navijačev in približno 450 gostujočih organiziranih navijačev

ter približno 250 simpatizerjev gostujočih navijačev.