Ma. F., STA

Ljubljana – Neznanci so danes ponoči vlomili v prostore Društva novinarjev Slovenije. Po prvih ugotovitvah so neznanci odnesli računalnike v lasti društva in Sindikata novinarjev Slovenije. Na kraj dogodka je že dopoldne prišla policija in opravila preiskavo, so sporočili iz društva.

»Potrudili se bomo, da bo delo Društva novinarjev Slovenije kljub težavam, ki jih zaradi vsebinske vrednosti podatkov predstavlja odtujitev računalnikov, v prihodnjih dneh potekalo čim bolj nemoteno,« so še zapisali.