Popovič mora Hotu plačati 10.000 evrov in se mu opravičiti

Koper – Koprski župan Boris Popovič mora portoroškemu podjetniku Vejsilu Hotu plačati deset tisočakov odškodnine ter preklicati žaljive izjave o njem na trojih spletnih straneh, v dveh televizijskih oddajah in časopisu. Tako je odločilo višje sodišče v Kopru. Hot je z odločitvijo zadovoljen, Popovič pa se na naša vprašanja ni odzval.



»Boris Popovič je z neresničnimi in žaljivimi izjavami grobo posegel v moje dobro ime in zelo prizadel tudi moje najbližje. Zato pričakujem, da bo spoštoval pravnomočno sodbo, javno preklical svoje laži in se mi opravičil,« je za Delo povedal Vejsil Hot.



S sodbo se je končalo večletno pravdanje, ki je izviralo iz izredno vroče, na več načinov neprijazne in umazane predvolilne kampanje za županske volitve septembra 2014.