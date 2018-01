Požar v celjskih zaporih

Celje - Malo po šestnajsti uri je zagorelo v kuhinji celjskih zaporov v Linhartovi ulici pri mestni tržnici. Gasilci poklicne gasilske enote Celje in Prostovoljnega gasilskega društva Celje-Gaberje so evakuirali zapornike, pogasili ogenj ter pregledali in prezračili prostore. Reševalci nujne medicinske pomoči Celje so nekaj zapornikov oskrbeli na kraju, enega pa so morali prepeljati v Splošno bolnišnico Celje.

Zaporniška kuhinja je v južnem delu celjskih zaporov oziroma Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, požar pa so gasilci pogasili hitro.

V celjskih zaporih poleg mladoletnih zapornikov sodni pripor prestajajo tudi osebe, ki so v sodni preiskavi ali so priprti v času sojenja na celjskem sodišču.