Ljubljana – »Pravično sojenje ni resničnostni šov,« pravi odvetnik starejšega sina Gašperja Tiča David Sluga po petkovem dogajanju na glavni obravnavi v zadevi Cakić. Prepričan je, da bi moral sodnik glavno obravnavo zapreti za javnost.



Že na začetku sojenja sta to predlagala višja državna tožilka Tamara Gregorčič in Cakićev odvetnik Gorazd Fišer, vendar sodnik Ciril Keršmanc predlogoma ni ugodil, zato sojenje od prvega dne poteka ob navzočnosti javnosti. Sluga se s takšnim ravnanjem sodnega senata ne strinja. Prepričan je, da bi morali vsaj del glavne obravnave zapreti za javnost, saj se posega v osebno in družinsko življenje oškodovancev, »od katerih je eden tudi mladoleten«.



David Sluga pravi, da ni »nobenega dvoma, da so podatki o spolni usmerjenosti in spolnih praksah žrtve pa tudi storilca najbolj občutljivi zasebni podatki. Tudi sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v zvezi z interesom javnosti sorazmerno ekstenzivna, pri varovanju intimne sfere tej še vedno daje prednost pred ustavno pravico širše javnosti do javnosti sojenja, doslej pa je bila takšna praksa tudi pri nas.