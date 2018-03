Prehitra vožnja pri Sevnici terjala življenje

A. S. H., STA

Sevnica – Na regionalni cesti med Sevnico in Brestanico se je v sredo uro in pol pred polnočjo zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 29-letni voznik osebnega avtomobila. Vzrok za nesrečo je bila po prvih ugotovitvah policistov neprilagojena hitrost, voznik pa sicer tudi ni bil pripet z varnostnim pasom, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Voznik začetnik je vozil osebni avtomobil iz smeri Sevnice proti Brestanici. V kraju Gornje Brezovo je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, drsel po varnostni ograji in naposled trčil v gospodarski objekt.

Preiskava nesreče sicer še poteka, policisti pa bodo po končani preiskavi o okoliščinah nesreče seznanili pristojno tožilstvo.

To je bila v tem letu sicer že tretja žrtev prometnih nesreč na območju PU Novo mesto.