Prekinjeno sojenje Stefanu Cakiću

Ljubljana – Sojenje Stefanu Cakiću, ki je obtožen uboja Gašperja Tiča, je prekinjeno, ker je višja državna tožilka Tamara Gregorčič zahtevala izločitev sodnika Cirila Keršmanca. Ta je med zaslišanjem priče, ki jo je tožilka spaševala o imenih bližnjih prijateljev Gašperja Tiča, vprašal, če to sprašuje zaradi možnosti, da je Gašper Tič »koga še zlorabil?«



Vprašanje, ki ga je postavil sodnik Ciril Keršmanc, je po mnenju tožilke nedopustno, saj ga je mogoče razumeti kot mnenje sodnika, da je Tič zlorabil obtoženega Stefana Cakića. Do zapleta, o katerem bo v kratkem odločil predsednik okrožnega sodišča, je prišlo med zaslišanjem priče, ki je noč pred tragedijo preživela s Tičem in še enim prijateljem. Družba je obiskala nekaj lokalov v Ljubljani, na koncu pa so pristali v Box baru, kjer so srečali Cakića in njegovega prijatelja.

Priča je razložila, da je bil Tič čustvena oseba, »ki druge osebe gotovo ne bi silil v nekaj, česar ta oseba ne bi želela narediti«. Razložil je, da je Tiča poznal sedem let in da ga je on »naredil dobrega človeka«. Opisal ga je kot dobrosrčnega in čustvenega človeka, ki je rad pomagal drugim: »Nikoli ni nobenega niti z besedo prizadel, kaj šele fizično.«



Imel je občutek spolnega nadlegovanja



Ko je tožilka spraševala pričo o imenih Tičevih prijateljev, je sodnik hotel izvedeti, kaj želi doseči s takšnimi vprašanji oziroma ali morda poskuša izvedeti, ali je Tič zlorabil še koga. To je sodu izbilo dno in tožilka je zahtevala, naj kazenski proces prevzame drug sodnik, saj se je ta po njeni oceni že opredelil, da je Tič Cakića zlorabil. Razložila je še, da je pričo o Tičevih prijateljih spraševala, ker ni pričakovala, da se bo Cakić zagovarjal, da ga je Tič napadel. Na prejšnjem naroku, kjer je svoj zagovor prebral obtoženi, je namreč med drugim tudi dejal: »Ko sem se prebudil, sem bil gol. Imel sem občutek spolnega nadlegovanja, kot da bi mi nekdo vzel dostojanstvo.«



O noči, ki se je 18. junija lani končala v zjutraj s tragedijo v Tičevem stanovanju na Trubarjevi ulici, kjer naj bi po mnenju tožilstva Cakić v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, saj naj bi bil pod vplivom alkohola in kokaina, z nožem Tiču prizadejal najmanj 17 vbodov in »obrambnih ureznin«, od katerih sta bili usodni dve, so pričale tri osebe.



Prvi je pričal natakar lokala Box bar, ki je povedal, da je prvi prišel v lokal Cakić z nekim moškim, pozneje pa Tič s prijateljema. Cakić je Tičevi družbi plačal pijačo, potem pa so sedli za skupno mizo. Povedal je, da je opazil, da sta Cakić in Tič odšla iz lokala, kjer sta se pogovarjala 15 oziroma 20 minut. Dvakrat sta bila skupaj tudi na stranišču, kar je opazil zato, ker v tem času drugi gostje lokala niso mogli na stranišče. Preden je ob 8. uri končal službo, se je tudi pogovarjal s Tičem, ki je bil dobre volje, in je videl, da sta šla s Cakićem skupaj iz lokala, vendar noben od njiju ni bil pijan.



Obtoženi igralcu napisal pesmico



Več podrobnosti, kaj se je dogajalo v družbi, ki je v Box baru sedela skupaj, pa sta povedala A. O. in N. K., Tičeva prijatelja. Razložila sta, da je Cakić Tiču napisal pesmico in mu jo prinesel, potem pa so sedli skupaj. Hodili naj bi tudi na stranišče in enkrat, ko se je Tič vrnil k mizi, Cakić pa še ne, naj bi Tič povedal, da ga je Cakić prijel za mednožje. To naj bi Tič sprejel z veseljem oziroma vzhičenjem, je dejal A. O., ki je vedel za spolno usmerjenost Tiča in ga je tudi videl, ko je navezoval stike z drugimi moškimi.



Razložil je, da je vedel, da Tič jemlje prepovedane substance, vendar ni bilo opaziti bistvene razlike, ko je bil pod vplivom drog ali ne. »V življenju nisem poznal takega človeka, s takšnim srcem,« je pohvalil pokojnega igralca, ki ga je poznal kakšni dve leti. Od tega je bil v zadnjih dveh mesecih kakšnih osemkrat z njim v družbi, le enkrat pa je bil sam z njim. Zadnje skupno druženje v Box baru pa je »bilo malo živčno«, ker ni zaupal prišlekoma pri mizi. Zaradi tega slabega občutka, ki ga je imel, je Tiču tudi napisal sporočilo na telefon - in ga potem zbrisal -, v katerem mu je sporočal, da naj ne gre nikamor s Cakićem.

Obramba dvomi o resničnosti izpovedi prič



Podobno je razložil N. K., ki je, ko sta Cakić in njegov prijatelj prisedla k njihovemu omizju, čutil neko napetost. »Imel sem slab občutek,« je razložil. Povedal je, da se je Cakić želel pogovarjati le s Tičem, sicer pa je bil tiho in z njima ni želel govoriti. Cakićev prijatelj pa naj bi se vseskozi nekaj opravičeval, kot da sta ali bosta naredila kaj hudega, je razložil N. K. Ko sta se Tič in Cakić po kakšnih treh urah skupnega druženja odpravljala v Tičevo stanovanje in je Cakić čakal ob taksiju, naj bi Tič dejal: »Ta tip me bo še ubil,« vendar to ni bilo mišljeno v dobesednem smislu oziroma ne v slabem pomenu.



Da dvomi o pričanju obeh Tičevih prijateljev, je izpostavil Cakićev zagovornik Gorazd Fišer, ki je poudaril, da priči tega, kar sta sodišču povedali o prijemanju za mednožje, nista omenjali takoj po dogodku.



Kdaj se bo sojenje nadaljevalo, bo odločil predsednik sodišča, ki bo zavrgel predlog tožilstva ali pa postavil novega sodnika, in se bo sojenje začelo od začetka.