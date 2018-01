Pretepeni 25-letnik umrl

Po nedeljskem pretepu v Mariboru, v katerem so bile tri osebe huje poškodovane, je 25-letni moški danes ponoči umrl.

Be. B., STA

Maribor − V nedeljo zgodaj zjutraj se je na Vodnikovem trgu pri osrednji mariborski tržnici vnel večji pretep, v katerem je bilo domnevno udeleženih do dvajset ljudi. 25-letni mladenič, ki je bil v pretepu huje telesno poškodovan, je danes ponoči izgubil bitko za življenje, so ponoči Policijski upravi Maribor sporočili iz mariborskega kliničnega centra.

Kriminalistična preiskava pretepa še vedno intenzivno poteka, policija pa za zdaj noče izdajati podrobnosti o njej.

Po množičnem pretepu so reševalci v mariborski UKC prepeljali tri osebe, med njimi zdaj že umrlega 25-letnega moškega, ki je bil od takrat v kritičnem stanju. Po poročanju medijev je bil zaboden v trebuh.

Tisto noč je bilo v Mariboru zabeleženih več pretepov, a ni jasno, ali so povezani med seboj. Foto: Tadej Regent/Delo

Po prihodu na kraj dogodka so policisti pridržali eno osebo, ker je kršila javni red in mir, a so jo po streznitvi izpustili na prostost, saj kaže, da ni bila vpletena v pretep.